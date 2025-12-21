Man Utd przed trudnym momentem. Amorim postawił sprawę jasno

Manchester United w trakcie trwającego sezonu walczy o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Tymczasem przed starciem z Aston Villą ciekawy wątek poruszył Ruben Amorim.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o następcach uczestników Pucharu Narodów Afryki

Manchester United w najbliższym czasie nie będzie mógł korzystać z takich graczy jak Noussair Mazraoui, Amad Diallo oraz Bryan Mbeumo. Tymczasem menedżer Czerwonych Diabłów skomentował działania w nadchodzącym oknie transferowym, wyjaśniając, czy zawodnicy, którzy udali się na Puchar Narodów Afryki, będą zastępowani.

– Zobaczymy, co będzie dalej. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że zaprosimy tylko zawodników, na których możemy liczyć w dłuższej perspektywie. Nie będziemy próbować rozwiązywać bieżących problemów kadrowych ani zastępować trzech zawodników grających obecnie w Pucharze Narodów Afryki – powiedział Ruben Amorim, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Old Trafford.

Manchester United oprócz starcia z The Villans w 2025 roku ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania. Ekipa z Old Trafford zagra najpierw z Newcastle United już 26 grudnia. Z kolei cztery dni później na drodze Czerwonych Diabłów stanie Wolverhampton Wanderers.

Amorim to natomiast trener, który przejął stery nad Manchesterem United w listopadzie 2024 roku. Jak na razie prowadził Czerwone Diabły w 59 spotkaniach, notując bilans na poziomie 1,44 punktu na mecz.

Aktualny kontrakt Portugalczyka z ekipą z Premier League obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Mimo wszystko wciąż nie brakuje doniesień na temat przyszłości Amorima, chociaż w ostatnich dziesięciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, Manchester United przegrał tylko raz.

