Arsenal osłabiony przed Ligą Mistrzów. Mikel Arteta potwierdził kontuzję gwiazdy

Arsenal we wtorek (4 listopada) zagra na wyjeździe ze Spartą Praga w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Mikel Arteta poinformował, że Viktor Gyokeres z powodu urazu nie wystąpi w Czechach.

Viktor Gyokeres nie zagra w Lidze Mistrzów w Pradze

Arsenal znakomicie rozpoczął fazę ligową Ligi Mistrzów, odnosząc trzy zwycięstwa z rzędu. Wicemistrzowie Anglii pokonali kolejno Athletic Bilbao (2:0), Olympiakos Pireus (2:0) oraz Atletico Madryt (4:0). Jednym z kluczowych zawodników Kanonierów w tych spotkaniach był Viktor Gyokeres, który latem dołączył do londyńskiego klubu ze Sportingu Lizbona za blisko 66 milionów euro. Szwed ma na swoim koncie dwa gole w rozgrywkach LM.

Tuż przed wyjazdowym meczem ze Slavią Praga (wtorek, 4 listopada) Arsenal zmaga się jednak z poważnym problemem. Mikel Arteta potwierdził, że Gyokeres nie zagra z powodu kontuzji mięśniowej, której doznał w wygranym spotkaniu z Burnley (2:0). 27-letni napastnik otworzył wynik meczu na Turf Moor, ale już w przerwie został zmieniony z powodu bólu mięśniowego. Od tamtej pory nie trenował z drużyną.

– Musimy przeprowadzić więcej badań w ciągu kilku dni, żeby ocenić skalę urazu. Ale w tej chwili nie jest gotowy do gry – powiedział Arteta. – Martwię się, bo Gyokeres wcześniej nie miał problemów mięśniowych. Musiał jednak zejść z boiska, a to nigdy nie jest dobry znak, zwłaszcza dla zawodnika, który bazuje na dynamice i sile – dodał hiszpański szkoleniowiec.

Arteta ujawnił, że obecnie aż siedmiu piłkarzy jest wyłączonych z gry z powodu kontuzji. Wśród nieobecnych znaleźli się m.in. Kai Havertz, Gabriel Martinelli i Gabriel Jesus. Szwedzki napastnik w tym sezonie zdobył także cztery bramki w Premier League. Jego absencja może otworzyć szansę dla rezerwowych. Przede wszystkim Leandro Trossarda lub Eddiego Nketiaha, którzy rywalizują o miejsce w ataku.