Arsenal powiększył przewagę nad Man City. Saka wskazał kluczową rzecz

Bukayo Saka o przewadze Arsenalu
Arsenal wygrał środowe spotkanie w lidze angielskiej przeciwko Brighton & Hove Albion (1:0) i powiększył swoją przewagę w tabeli nad wiceliderem rozgrywek. Na ten temat wypowiedział się jeden z zawodników Kanonierów. Manchester City ma jednak rozegrany jeden mecz mniej.
– To ogromne zwycięstwo. Słyszeliśmy, jak kibice nagle zaczęli świętować podczas meczu, więc wyobrażałem sobie, że w drugim spotkaniu wszystko poszło po naszej myśli. W każdym razie teraz skupiamy się na sobie – mówił Bukayo Saka cytowany przez Sky Sports.
Piłkarz lapidarnie ocenił też występ swojej drużyny w środowym spotkaniu.
– To był raczej słaby mecz, nie zagraliśmy najlepiej, jak potrafimy, ale czasami najważniejszy jest wynik – dodał 48-krotny reprezentant Anglii.
Arsenal w tabeli Premier League legitymuje się obecnie dorobkiem 67 punktów. W środowy wieczór stołeczna ekipa odniosła trzecie z rzędu zwycięstwo. Tymczasem już w najbliższy weekend The Gunners rozegrają kolejne spotkanie. Tym razem zmierzą się na wyjeździe z Mansfield Town w FA Cup.
Arsenal do najbliższej przerwy reprezentacyjnej ma do rozegrania jeszcze pięć spotkań. 22 marca weźmie udział w meczu finałowym EFL Cup, który odbędzie się na Wembley Stadium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30, a na drodze Kanonierów stanie Manchester City. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tej kampanii, licząc wszystkie rozgrywki.