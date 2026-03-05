Arsenal powiększył przewagę nad Man City. Saka wskazał kluczową rzecz

Arsenal ma aktualnie siedem punktów przewagi nad Man City. Tymczasem na temat tego bilansu kilka słów powiedział Bukayo Saka, chwaląc swoją drużynę po wygranej nad Brighton.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka

Bukayo Saka o przewadze Arsenalu

Arsenal wygrał środowe spotkanie w lidze angielskiej przeciwko Brighton & Hove Albion (1:0) i powiększył swoją przewagę w tabeli nad wiceliderem rozgrywek. Na ten temat wypowiedział się jeden z zawodników Kanonierów. Manchester City ma jednak rozegrany jeden mecz mniej.

– To ogromne zwycięstwo. Słyszeliśmy, jak kibice nagle zaczęli świętować podczas meczu, więc wyobrażałem sobie, że w drugim spotkaniu wszystko poszło po naszej myśli. W każdym razie teraz skupiamy się na sobie – mówił Bukayo Saka cytowany przez Sky Sports.

Piłkarz lapidarnie ocenił też występ swojej drużyny w środowym spotkaniu.

– To był raczej słaby mecz, nie zagraliśmy najlepiej, jak potrafimy, ale czasami najważniejszy jest wynik – dodał 48-krotny reprezentant Anglii.

Arsenal w tabeli Premier League legitymuje się obecnie dorobkiem 67 punktów. W środowy wieczór stołeczna ekipa odniosła trzecie z rzędu zwycięstwo. Tymczasem już w najbliższy weekend The Gunners rozegrają kolejne spotkanie. Tym razem zmierzą się na wyjeździe z Mansfield Town w FA Cup.

Arsenal do najbliższej przerwy reprezentacyjnej ma do rozegrania jeszcze pięć spotkań. 22 marca weźmie udział w meczu finałowym EFL Cup, który odbędzie się na Wembley Stadium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30, a na drodze Kanonierów stanie Manchester City. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tej kampanii, licząc wszystkie rozgrywki.