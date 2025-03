Arsenal lepszy w derbach Londynu. Chelsea nie stworzyła zagrożenia

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu celebrujący po bramce Mikela Merino

Arsenal ze skromnym, ale pewnym zwycięstwem

Arsenal po dopełnieniu formalności w środę, czyli zapewnieniu sobie awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów dzięki wygranej w dwumeczu z PSV aż 9:3, w niedzielę podejmował u siebie znajdującą się obecnie na czwartej pozycji w Premier League, Chelsea. The Blues w czwartek awansowali do ćwierćfinału Ligi Konferencji, pokonując FC Kopenhagę.

Początek spotkania zdecydowanie należał do Kanonierów, co zaowocowało bramką Mikela Merino w 20. minucie spotkania po stałym fragmencie gry. Przy golu Hiszpana asystował Martin Odegaard, który świetnie dośrodkował z rzutu rożnego. Zespół Enzo Mareski po straconej bramce próbował przejąć inicjatywę, ale bezskutecznie. Przez całe spotkanie oddali tylko dwa celne strzały.

W drugiej połowie ekipa Mikela Artety kontrolowała przebieg meczu i dowiozła jednobramkowe prowadzenie do końca. Dzięki temu mają czteropunktową przewagę nad trzecim Nottingham Forest. Jednak strata do prowadzącego Liverpoolu wynosi aż 12 oczek.

Z kolei Chelsea musi oglądać się za siebie. Przewaga nad pozostałymi drużynami jest niewielka. Manchester City traci tylko jeden punkcik, a Newcastle i Brighton dwa. Kolejne zespoły w tabeli również mogą zagrozić The Blues, którzy znajdują się na ostatnim miejscu dającym awans do Ligi Mistrzów.

29. kolejka Premier League była ostatnią rundą przed marcową przerwą reprezentacyjną. Oba zespoły do gry wrócą już w kwietniu. We wtorek 1 kwietnia Arsenal zagra u siebie z Fulham, a dwa dni później w czwartek 3 kwietnia, Chelsea podejmie Tottenham na Stamford Bridge.

