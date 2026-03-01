Trzy gole w hicie Premier League. Obrońcy górą w meczu Arsenal – Chelsea

Arsenal - Chelsea to hitowy pojedynek w 28. kolejce Premier League. W rywalizacji na Emirates Stadium padły trzy bramki. Wszystkie z nich zdobyli obrońcy.

Arsenal - Chelsea
Arsenal – Chelsea: gospodarze znowu triumfują

Do niedzielnej rywalizacji na Emirates Stadium Arsenal przystępował jako lider Premier League. Natomiast Chelsea przed tym pojedynkiem zajmowała 6. miejsce i chciała zmniejszyć do stratę podium. Faworytem hitowego spotkania byli Kanonierzy, którzy wygrali trzy ostatnie ligowe spotkania z The Blues na własnym stadionie.

W 15. minucie Eberechi Eze zmusił Roberta Sancheza do wymagającej interwencji. Była gwiazda Crystal Palace przymierzyła z dystansu, a Hiszpan popisał się efektowną paradą. Sześć minut później golkiper gości musiał sięgać do siatki. Arsenal zdobył bramkę po stałym fragmencie gry. Gabriel przedłużył dośrodkowanie, a William Saliba popisał się celną główką z najbliższej odległości.

Chelsea odpowiedziała w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Reece James dorzucił z narożnika boiska, a Piero Hincapie wygrał pojedynek powietrzny i… zanotował trafienie samobójcze. David Raya tym razem nie uratował Kanonierów.

Kolejne trafienie w derbach Londynu padło w 66. minucie. Arsenal znowu zamienił stały fragment gry na radość trybun. Declan Rice mocno dośrodkował przed bramkę, a Jurrien Timber najlepiej odnalazł się w zamieszaniu i strzałem głową pokonał Sancheza.

A już cztery minuty później The Blues musieli radzić sobie w dziesiątkę. Pedro Neto w nieprzepisowy sposób zatrzymał Gabriela Martinellego i obejrzał drugą żółtą kartkę. Sędzia nie miał wątpliwości i odesłał Portugalczyka na trybuny.

Sędzia doliczył sześć minut, ale Chelsea nie zdołała odrobić strat i Arsenal sięgnął po zwycięstwo 2:1. The Gunners po 29 meczach mają na koncie 64 punkty i prowadzą w tabeli Premier Lague. Ich przewaga nad Manchesterem City to pięć oczek. Natomiast podopieczni Liama Roseniora z dorobkiem 45 punktów plasują się na 6. lokacie.

Arsenal – Chelsea 2:1 (1:1)

Saliba 21′, Timber 66′ – Hincapie 45+2′ (sam.)

