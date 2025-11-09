Arsenal blisko porozumienia z gwiazdą. Zostały ostatnie szczegóły

10:07, 9. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Arsenal zbliża się do sfinalizowania ważnej umowy. Kanonierzy są o krok od porozumienia z Bukayo Saką. Nowy kontrakt Anglika obowiązywałby do 30 czerwca 2030 roku - donosi Nicolo Schira.

Piłkarze Arsenalu
CTK / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Bukayo Saka o krok od porozumienia z Arsenalem

Arsenal jest na dobrej drodze, aby sięgnąć po upragnione mistrzostwo Premier League. Podopieczni Mikela Artety jeszcze jako jedyni z faworytów do tytułu nie zaznali gorszej formy. Jednak Kanonierzy muszą się wyzbyć pojedynczych wpadek. W swoim ostatnim występie londyńczycy tylko podzielili się punktami w starciu z Sunderlandem (2:2).

Przez ostatnie tygodnie Arsenal negocjował nowa umowa z Bukayo Saka. Wiele się mówiło w mediach, że Anglik otrzyma sporą podwyżkę. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Nicolo Schira. Otóż wicemistrz Europy jest już tylko o krok od porozumienia a Kanonierami. Kontrakt skrzydłowego obowiązywałby do 30 czerwca 2030 roku.

Bukayo Saka to niewątpliwie perła w talii Mikela Artety. Reprezentant Anglii od wielu sezonów odgrywa kluczową rolę i jest motorem napędowym Arsenalu. Nie jest zatem zaskoczeniem, że Kanonierzy tak pragną zatrzymać na dłużej swoją gwiazdę. Wkrótce możemy spodziewać się oficjalnego komunikatu ze strony klubu w sprawie wicemistrza Europy i jego nowej umowy.

W obecnym sezonie Bukayo Saka rozegrał 14 spotkań w koszulce Arsenalu. Anglik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Co ciekawie, skrzydłowy jeszcze nie ma na koncie zaliczonej asysty.

