Bukayo Saka złoży podpis. Będzie zarabiał fortunę

Bukayo Saka lada moment przedłuży kontrakt z Arsenalem. Jak donosi Sacha Tavolieri, gwiazdor na mocy odświeżonej umowy będzie inkasował 12,5 miliona funtów rocznie.

Arsenal przedłuży umowę z Bukayo Saką

Arsenal w ostatnim czasie przedłużył kontrakty z dwoma swoimi kluczowymi zawodnikami – Williamem Salibą oraz Gabrielem Magalhaesem. Klub z północnego Londynu konsekwentnie buduje stabilny trzon drużyny, który ma zapewnić sukcesy w najbliższych latach. Kolejnym piłkarzem w kolejce do podpisania nowej umowy jest Bukayo Saka. Według mediów gwiazdor ekipy The Gunners złoży swój podpis pod odświeżonym kontraktem w najbliższych tygodniach, co stanowi świetną wiadomość dla fanów Arsenalu.

Szczegóły nowego porozumienia 24-letniego skrzydłowego ujawnił belgijski dziennikarz – Sacha Tavolieri. Poinformował on w mediach społecznościowych, że prawy napastnik podpisze umowę obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Przypomnijmy, iż obecny kontrakt mierzącego 178 centymetrów atakującego wygasa w 2027 roku. Dlatego Arsenal chce zawczasu zabezpieczyć przyszłość swojej gwiazdy przed ewentualnym zainteresowaniem ze strony innych europejskich gigantów.

46-krotny reprezentant Anglii na mocy nowej umowy będzie inkasował 12,5 miliona funtów rocznie, co daje około 240 tysięcy funtów tygodniowo. Tym samym Saka zostanie jednym z najlepiej zarabiających zawodników w historii klubu z Emirates Stadium. Wychowanek Watfordu, który od kilku lat jest czołowym piłkarzem zespołu Mikela Artety, w barwach Arsenalu rozegrał łącznie 276 meczów. W tych spotkaniach strzelił 75 goli i zaliczył 71 asyst.

