IMAGO Na zdjęciu: Ollie Watkins

Czołowy strzelec Premier League rozmawia o nowym kontrakcie

Aston Villa w 2020 roku wydała 34 miliony euro, aby jej barwy reprezentował Ollie Watkins. Angielski napastnik okazał się strzałem w dziesiątkę. 27-latek był najlepszym strzelcem klubu z Birmingham w trzech ostatnich sezonach.

Watkins rozegrał dla Aston Villi 125 meczów, w których trafił do siatki 47 razy. Ostatnio uczynił to w wygranym meczu z Chelsea. The Blues są jednym z klubów chętnych na transfer 27-latka. Piłkarzem interesuje się też Arsenal.

W Birmingham nie zamierzają stracić Watkinsa, któremu zostały dwa lata kontraktu. Aston Villa prowadzi rozmowy w sprawie długoterminowej umowy dla swojego lidera. Unai Emery nie chce stracić swojego napastnika.

