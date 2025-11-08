Amorim zaniepokojony. Man United może stracić kluczowego piłkarza

Manchester United zremisował z Tottenhamem (2:2). Ze względu na uraz boisko przedwcześnie opuścił Benjamin Sesko. Ruben Amorim był zaniepokojony, ponieważ to potencjalna kontuzja kolana.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Benjamin Sesko może wypaść z gry ze względu na uraz kolana

Manchester United kontynuuje passę meczów bez porażki. W sobotę (8 listopada) przedłużyli serię do pięciu spotkań. Tym razem zremisowali na wyjeździe z Tottenhamem (2:2). Bramkę na wagę remisu w doliczonym czasie gry zdobył Matthijs De Ligt. Natomiast zdobyty punkt przyćmiła możliwa poważniejsza kontuzja kluczowego zawodnika.

W 58. minucie boisko musiał opuścić Benjamin Sesko, którego na murawie zastąpił Noussair Mazraoui. Po ostatnim gwizdku Ruben Amorim zdradził, że Słoweniec mógł doznać kontuzji kolana. Napastnik będzie musiał przejść badania, aby ocenić skalę problemu. „Martwię się o to, czy Sesko nie doznał przypadkiem kontuzji. To kolano, więc nie wiemy dokładnie. Potrzebujemy go, żeby być lepszym zespołem. Z urazem kolana nigdy nic nie wiadomo” – powiedział, cytowany przez Fabrizio Romano.

Kontuzja kluczowego napastnika może wpłynąć na plany transferowe Czerwonych Diabłów. Amorim zapytany o potencjalne transfery, stwierdził, że najpierw trzeba poczekać na wyniki badań Benjamina Sesko. „Zobaczymy, czy możemy poprawić grę zespołu i naprawić to, co się wydarzyło. Musimy wszystko sprawdzić, przede wszystkim, co się stało z Sesko” – odpowiedział Portugalczyk.

Amorim odniósł się również do serii pięciu meczów bez porażki. Zaznaczył, że choć wyniki uległy poprawie, to jako klub wciąż mają dużo problemów i są dopiero na początku drogi, aby wrócić do walki o najwyższe cele. „Ludzie widzą nasze wyniki i dostrzegają poprawę, ale wciąż mamy wiele problemów. Jesteśmy dopiero na początku drogi. Robimy postępy” – stwierdził po meczu z Tottenhamem.

Po 11. kolejkach w Premier League zajmują 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Po przerwie na kadrę czekają ich mecze m.in. z Evertonem, Crystal Palace, West Hamem czy Wolverhampton.