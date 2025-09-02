Amorim wściekły. Onana z absurdalnymi żądaniami

Ruben Amorim, delikatnie mówiąc, nie był zadowolony z postawy swojego zawodnika. Andre Onana po przerwie wrócił do klubu z absurdalnymi żądaniami. Szczegóły ujawnia Laurie Whitwell z The Athletic.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Amorim rozgoryczony postawą bramkarza

Manchester United ma za sobą wybitnie rozczarowujący sezon 2024/25. Ruben Amorim nie odmienił Czerwonych Diabłów, które zakończyły zmagania w Premier League dopiero na 15. lokacie. Na dodatek porażka w finale Ligi Europy nie pozwoliła im zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Jednym z zawodników, na których spadła największa krytyka, był Andre Onana.

Kameruńczyk od początku swojej przygody z Old Trafford prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Włodarze United najchętniej zakończyliby współpracę z 29-latkiem, ale jego kontrakt obowiązuje aż do 30 czerwca 2028 roku. To zdecydowanie utrudnia rozstanie z byłym golkiperem Interu.

Po nieudanej poprzedniej kampanii, wynagrodzenie wszystkich piłkarzy zostało obniżone o 25%, co było spowodowane brakiem awansu do LM. Ta sytuacja nie spodobała się Onanie, który po powrocie do klubu postanowił rozpocząć rozmowy na temat nowej umowy. Wychowanek akademii Barcelony i Ajaxu domaga się powrotu do wcześniejszego stanu zarobków.

Zachowanie reprezentanta Kamerunu zdecydowanie nie przypadło do gustu trenerowi. Amorim nie wystawił go w żadnym z dwóch dotychczasowych meczów w Premier Legaue, a na dodatek Manchester pozyskał nowy numer jeden.