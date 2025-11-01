Amorim nagle wypalił. Odważna deklaracja trenera Man United

Manchester United kontynuuje serię czterech meczów z rzędu bez porażki. Po ostatnim spotkaniu Ruben Amorim zabrał głos ws. pozycji w tabeli. Portugalczyk stwierdził, że chce wygrać Premier League.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United mistrzem Anglii?! Taki cel ma Amorim

Manchester United, choć prowadził do przerwy z Nottingham Forest (1:0), ostatecznie nie zdołał odnieść zwycięstwa. Mecz zakończył się podziałem punktów (2:2), a bramkę na wagę remisu zdobył Amad Diallo. Iworyjczyk oddał strzał z woleja zza pola karnego.

Mimo straty punktów i przerwania passy trzech zwycięstw z rzędu postawa Czerwonych Diabłów może cieszyć kibiców. Ruben Amorim znalazł sposób, aby poprawić wyniki i po kiepskim starcie jego zespół włączył się do walki o Ligę Mistrzów. Aktualnie po rozegraniu 10. kolejek zajmują 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Co ciekawe w lidze wyprzedzają m.in. Liverpool.

Po meczu z Forest o pozycję w tabeli zapytany został portugalski szkoleniowiec. Amorim nie dba o to, czy Man United jest wyżej niż Liverpool. Jednocześnie złożył odważną deklarację, zdradzając, że chce walczyć o mistrzostwo Premier League.

– Nie obchodzi mnie to, żeby być przed Liverpoolem. Chcę po prostu wygrywać każdy mecz i zakończyć sezon na szczycie tabeli, żeby zostać mistrzem Premier League! – powiedział Ruben Amorim, cytowany przez Fabrizio Romano.

Przed przerwą na reprezentacje Czerwone Diabły zagrają jeszcze tylko jeden mecz. W przyszłym tygodniu zmierzą się na wyjeździe z Tottenhamem. Spurs zajmują 3. miejsce w tabeli, lecz przegrali ostatnie starcie z Chelsea (0:1).