Man United zwolni Rubena Amorima? Oto kandydaci na nowego trenera

10:56, 22. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Football Insider

Ruben Amorim nie może być pewny swojej posady w Manchesterze United. Jak poinformował brytyjski serwis Football Insider, włodarze klubu z Old Trafford przygotowali listę potencjalnych kandydatów na następcę portugalskiego trenera.

Ruben Amorim
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Glasner, Iraola i Silva na liście Manchesteru United

Manchester United nie rozpoczął nowego sezonu w dobrym stylu. Choć w ostatniej kolejce zespół Czerwonych Diabłów pokonał Chelsea 2:1, wcześniejsze występy drużyny Red Devils były dalekie od oczekiwań. Po pięciu kolejkach ekipa z Old Trafford ma na swoim koncie zaledwie 7 punktów i zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli Premier League. Tak katastrofalny bilans wywołuje coraz więcej pytań w sprawie przyszłości Rubena Amorima na ławce trenerskiej. Portugalczyk, który objął angielską drużynę z bardzo dużymi nadziejami, znajduje się pod ogromną presją zarówno ze strony kibiców, jak i zarządu klubu.

Jak poinformował brytyjski portal „Football Insider”, władze Manchesteru United przygotowały już listę potencjalnych kandydatów na następcę Amorima. Na radarze angielskiego giganta znajdują się trzej szkoleniowcy – Oliver Glasner z Crystal Palace, Andoni Iraola z AFC Bournemouth oraz Marco Silva z Fulham. Każdy z wymienionych trenerów pracuje obecnie w Premier League, więc posiada doświadczenie w prowadzeniu zespołów w angielskiej ekstraklasie, która uchodzi za wymagające rozgrywki. To sprawia, że wszyscy uchodzą za ciekawe opcje, by zająć miejsce portugalskiego menedżera.

Glasner szczególnie zaimponował działaczom United, prowadząc ekipę Orłów do triumfu w Pucharze Anglii i Tarczy Wspólnoty. 51-letni Austriak wcześniej sięgnął także po Ligę Europy z Eintrachtem Frankfurt, co potwierdza jego wysokie kompetencje. Z kolei Iraola, opiekun drużyny Wisienek, udowodnił swój warsztat, zajmując 9. miejsce w poprzedniej kampanii. Natomiast Silva od 2021 roku konsekwentnie rozwija Fulham, nadając londyńskiemu zespołowi atrakcyjny styl gry. Wybór nowego trenera – jeśli Amorim faktycznie straci posadę – będzie dla Manchesteru kluczowy w kontekście powrotu do walki o najwyższe cele.