Amorim odpalił na konferencji. O to walczy Man United

Ruben Amorim nie owijał w bawełnę, mówiąc na konferencji prasowej o celach Manchesteru United. Portugalczyk przy okazji losowania Ligi Europy zdradził, że chce wygrać wszystko, co możliwe.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Chcę wygrać wszystko – mówi Amorim

Manchester United za niedługo rozpocznie walkę w fazie pucharowej Ligi Europy. W piątkowym losowaniu par 1/8 finału Czerwone Diabły trafiły na równorzędnego przeciwnika. Ich rywalem w dwumeczu o awans do ćwierćfinału będzie Real Sociedad z Hiszpanii.

Gra w Lidze Europy może być ostatnią deską ratunku dla Manchesteru United w kontekście przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Zwycięzca rozgrywek automatycznie uzyska awans do najbardziej prestiżowego turnieju. O najbliższego rywala w europejskich pucharach został zapytany Ruben Amorim na konferencji prasowej przed meczem z Evertonem w Premier League.

– Chcę wygrać wszystko! Chcę to podkreślić. Myślę, że jesteśmy w trudnej sytuacji w Premier League. Mamy dużo problemów do rozwiązania w każdym meczu. Jeśli skupię się tylko i wyłącznie na Realu Sociedad i będę myślał o trofeach, to uważam, że nie w taki sposób powinienem wykonywać swoją pracę. Na razie poświęcam uwagę spotkaniu z Evertonem. Chcę wygrać ten mecz – powiedział Ruben Amorim.

W przypadku zwycięstwa w dwumeczu z Realem Sociedad podopieczni Rubena Amorima w ćwierćfinale zmierzą się z FCSB lub Lyonem. Zanim jednak przyjdzie im wrócić do gry w Lidze Europy, muszą skupić się na starciu z Evertonem w najbliższy weekend. Obecnie po 25. kolejkach w Premier League zajmują dopiero 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów.