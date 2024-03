Alisson Becker w ostatnich tygodniach był łączony z opuszczeniem Liverpoolu i powrotem do ojczyzny. Jego agent w rozmowie z portalem Revista Colorada zdementował jednak te plotki.

IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Alisson Becker

Alisson Becker w letnim okienku transferowym nie odejdzie z Liverpoolu

31-latka w ostatnim czasie przymierzano do macierzystego Internacionalu

Menadżer Brazylijczyka przyznał jednak, że nie ma szans na taki transfer

Plotki zdementowane. Alisson nie rusza się z Liverpoolu

Juergen Klopp zapowiedział, że opuści Liverpool wraz z końcem sezonu. W związku z tym w mediach pojawiają się ostatnio plotki na temat kluczowych zawodników drużyny The Reds, których przyszłość ma stać pod znakiem zapytania.

Jednym z takich piłkarzy jest Alisson Becker, którego łączono z powrotem do macierzystego Internacionalu. 31-letni bramkarz nie ma jednak zamiaru opuszczać Anfield, a z Liverpoolem wiąże go umowa do 30 czerwca 2027 roku.

– Nie ma ani krzty prawdy w tych rewelacjach. Nie było żadnego kontaktu z Internacionalem. W tej chwili jest to niemożliwe – powiedział agent Alissona Beckera Ze Maria w wywiadzie udzielonym brazylijskiemu portalowi “Revista Colorada”.