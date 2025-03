Polka na liście największych talentów świata. Wysoka lokata!

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Emilia Szymczak

Polka w doborowym towarzystwie

Portal Goal.com regularnie publikuje listę największych piłkarskich talentów świata. Jak co roku przygotowano zestawienie 25 największych gwiazd młodego pokolenia. Wsród najbardziej obiecujących zawodniczek, które urodziły się 1 stycznia 2006 roku lub później, znalazła się reprezentantka Polski. Emilia Szymczak została sklasyfikowana na wysokim, 12. miejscu.

Tak opisano piłkarkę FC Barcelony:

Akademia Barcelony naprawdę zaczyna się rozwijać na skalę międzynarodową w futbolu kobiet, a Emilia Szymczak jest jednym z tych zagranicznych talentów, które wyróżniają się w młodzieżowym składzie najlepszej ekipy Europy. Po przebiciu się do pierwszej polskiego Górnika Łęczna jako 15-latka, wszechstronna pomocniczka podpisała kontrakt z Barcą latem 2023 roku i fantastycznie rozwija się w drużynie B klubu.

W środku pola Szymczak świetnie radzi sobie w pojedynkach, wykorzystując swoją fizyczność i doskonałą kontrolę piłki, a jej atletyczny profil sprawia, że jest również niezwykle silna i jest także dynamiczną biegaczką. Jest również bardzo dobrą środkową obrończynią i pod koniec 2024 roku dostała się do seniorskiej reprezentacji Polski jako podstawowa zawodniczka na tej pozycji. Nie unika agresji w indywidualnych pojedynkach i jest w stanie zaprezentować swoją jakość w posiadaniu piłki, co pozwala jej wypracować jeszcze większą liczbę okazji do posyłania celnych długich piłek z głębi pola.

Przebicie się do pierwszej drużyny Barcelony nigdy nie jest łatwe dla młodego zawodnika, ale klub ufa swojej akademii i daje szanse tym, którzy wydają się zdolni i gotowi. Szymczak z pewnością ma potencjał, aby zaznaczyć swoją obecność raczej wcześniej niż później.

Pełna lista zawodniczek: