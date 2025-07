Euro 2025 zbliża się do zakończenia fazy grupowej. Dzisiaj Polki zagrają z Danią. Co przed meczem powiedziała Nina Patalon, selekcjonerka Biało-Czerwonych?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nina Patalon

Euro 2025: Polki liczą na udane pożegnanie z turniejem

Dwa mecze, zero punktów, zero strzelonych goli i pięć straconych – tak prezentuje się dotychczasowy bilans reprezentacji Polski na Euro 2025. Biało-Czerwone w swoim debiucie na wielkiej imprezie trafiły do wybitnie wymagającej grupy i zaliczył bolesne starcie z wyżej notowanymi drużynami, ale nie zamierzają rezygnować z walki o punkty w ostatnim spotkaniu. – Jeżeli ktoś myśli, że mamy w planach cały turniej spędzić w niskiej obronie i ograniczać się do kontrataków, jest w błędzie. Cały czas mamy w tym turnieju o co grać – przyznała Nina Patalon na konferencji prasowej przed starciem z Danią.

– Cały czas mamy w tym turnieju o co grać. Pragniemy zdobyć bramkę, poszukać punktów. Chcemy pokazać naszą spójność, jedność i to, jakim jesteśmy zespołem. Mam opracowany od wielu lat swój sposób przygotowywania się do meczów i tym razem też nie będzie się to różniło, choć mecze na EURO są oczywiście spotkaniami wyjątkowymi – dodała selekcjonerka naszej kadry.

– Ostateczne decyzje odnośnie składu jeszcze nie zapadły, ale nie widzę powodu, by w takich meczach jak te na mistrzostwach Europy nie wystawiać najsilniejszego zestawienia. Oczywiście, każdy chce się pojawić na boisku, ale zagramy w jak najmocniejszym składzie – dodała Patalon, która prowadzi reprezentację od kwietnia 2021 roku.