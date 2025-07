Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Szwecja - Anglia

Euro 2025: od 0:2 do karnych

Chociaż w ostatnim meczu broniąca tytułu Anglia rozbiła Walię aż 6:1, to podopieczne Sariny Wiegman wcale nie były oczywistymi faworytkami ćwierćfinałowego pojedynku na na Letzigrund Stadion. Szwecja w starciu zamykającym grupowe zmagania wygrała 4:1 z reprezentacją Niemiec. Rywalizacja w Zurychu zapowiadała się wręcz pasjonująco.

Pierwsza bramka padła już w 2. minucie. Leah Williamson popełniła fatalny błąd w defensywie i podała prosto pod nogi Filippy Angeldal, która w dosyć szczęśliwy sposób odegrała do Stiny Blackstenius. Napastniczka Arsenalu wypatrzyła Kosovare Asllani, a doświadczona kapitan Szwedek płaskim strzałem pokonała Hannah Hampton.

W 25. minucie ekipa Petera Gerhardssona prowadziła już 2:0. Blackstenius skorzystała z podania Julii Zigiotti Olme i nie dała szans Hampton. 2:0 do przerwy to dla Angielek najniższy wymiar kary, jaką wymierzyły im Szwedki.

Wiegman zareagowała dopiero w 70. minucie, wprowadzając na boisko tercet Mead – Morgan – Agyemang. Osiem minut później na murawie pojawiła się Chloe Kelly i to po jej akcji Angielki złapały kontakt. Zawodniczka Manchesteru City dorzuciła w pole karne, a Lucy Bronze popisała się znakomitym strzałem głową. A już po kilkudziesięciu sekundach na tablicy wyników widniał remis. Michell Agyemang świetnie zareagowała w zamieszaniu w szesnastce i pokonała Jennifer Falk.

Ten rezultat utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, co oznaczało dogrywkę. Jednak dodatkowe pół godziny nie przyniosło rozstrzygnięcia – do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywały reprezentantki Anglii (ale tylko trzy na siedem – Szwedki 2/7) i to one w półfinale zmierzą się z Włoszkami.

Euro 2025: Szwecja – Anglia 2:3 p.k.

Asllani 2′, Blackstenius 25′ – Bronze 79′, Agyemang 81′