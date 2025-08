Urban obserwuje graczy z Ekstraklasy. Wskazał nazwiska

Paweł Jaskółka/ PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Ubran powoła zawodników z Ekstraklasy

Trzy mecze, sześć punktów trzecie miejsce w tabeli grupy G – tak prezentuje się aktualny bilans reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Biało-Czerwoni pod wodzą Michała Probierza nie prezentowali się na miarę oczekiwań, a konflikt na linii trener – Robert Lewandowski doprowadził do zwolnienia dotychczasowego selekcjonera. Jego następcą został Jan Urban, który przygotowuje się do swojego premierowego zgrupowania.

Jakie nazwiska zobaczymy na liście powołanych? Niewykluczone, że będziemy świadkami wielkiego powrotu. Spore emocje wzbudzają piłkarze, który na co dzień występują na polskich boiskach. W rozmowie z “Gazetą Wyborczą” selekcjoner przyznał, że obserwuje kilku zawodników z Ekstraklasy. Co ciekawe, Urban wskazał konkretnych graczy:

– Kilku ciekawych polskich zawodników w ekstraklasie na pewno jest: Oskar Repka, Michael Ameyaw, Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek byli już powoływani do kadry. Jest kilku młodych – jak Mariusz Fornalczyk czy Tomasz Pieńko – których mój sztab monitoruje. Jedyne kryterium to umiejętności i forma piłkarska – przyznał były opiekun Górnika Zabrze.

We wrześniu Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią (4.09) i Finlandią (7.09).