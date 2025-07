Mourinho chciałby poprowadzić słynną drużynę. Wymowne słowa

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho liczy na posadę selekcjonera reprezentacji Portugalii

Jose Mourinho od lipca 2024 roku pełni funkcję trenera Fenerbahce Stambuł. Pomimo że władze tureckiego klubu chętnie zatrzymałyby portugalskiego szkoleniowca na wiele sezonów, to 62-letni menedżer ma już plany co do dalszej kariery trenerskiej. Mianowicie, popularny The Special One zapowiedział, iż w niedalekiej przyszłości planuje sprawdzić się w roli selekcjonera jakiejś reprezentacji, ponieważ marzy o wyjeździe na mistrzostwa świata.

– Chcę wziąć udział w mistrzostwach świata. Nieważne, czy jako selekcjoner Portugalii, czy innej reprezentacji. Choć oczywiście najlepiej byłoby poprowadzić swój kraj. Aczkolwiek nie oferuję się włodarzom federacji. Według mnie to powinno wydarzyć się naturalnie. Jestem niemal pewien, że pewnego dnia zasiądę na ławce trenerskiej naszej drużyny narodowej – powiedział Jose Mourinho w ostatniej rozmowie z portugalską stacją telewizyjną „Canal 11”.

Aktualnie opiekunem reprezentacji Portugalii jest Roberto Martinez. Jednak 52-letni Hiszpan, przynajmniej według mediów, nie może być pewny swojej przyszłości. Niedawno były szkoleniowiec Evertonu wygrał z portugalskim zespołem Ligę Narodów, ale mimo to pojawiają się plotki o rozstaniu obu stron. W takim przypadku jednym z kandydatów na jego następcę na pewno byłby właśnie Jose Mourinho. Najbliższy mundial odbędzie się w 2026 roku. Gospodarzami tej imprezy będą Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanada.