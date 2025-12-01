Yamal myślał o grze w innej reprezentacji! Zdradził nazwę

Lamine Yamal we wrześniu 2023 roku zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii. Nastolatek, cytowany przez CBS Sports zdradził, że mógł grać dla innego kraju. Przez moment myślał o grze dla Maroka.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal myślał o grze dla reprezentacji Maroka

Lamine Yamal w minione lato obchodził dopiero 18. urodziny, a już uważany jest za jednego z najlepszych obecnie piłkarzy. Nic więc dziwnego, że szybko zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii. Po raz pierwszy w kadrze zagrał we wrześniu 2023 roku, gdy miał zaledwie 16 lat. W debiucie przeciwko Gruzji w eliminacjach Mistrzostw Europy zdobył nawet jedną z bramek.

Okazuje się jednak, że w przeszłości Yamal myślał o grze dla innego kraju. Wszystko przez fakt, że ma podwójne obywatelstwo ze względu na pochodzenie ojca. Bez problemów mógłby reprezentować Maroko, czyli jedną z topowych drużyn narodowych w Afryce. W jednym z wywiadów zdradził, dlaczego wybrał Hiszpanię kosztem afrykańskiej reprezentacji.

– Myślałem o grze dla Maroka, ale zawsze chciałem zagrać na Euro. Mam też większe szanse na wygranie mundialu z Hiszpanią. Zawsze będę nosił w sobie miłość do Maroka, bo to także mój kraj, ale dorastałem w Hiszpanii i czuję, że to mój kraj – powiedział Lamine Yamal.

Yamal z reprezentacją Hiszpanii zdobył mistrzostwo Europy w 2024 roku. Łącznie w kadrze La Furia Roja wystąpił w 23 meczach, w których zdobył 6 goli. Latem przyszłego roku wystąpi na swoich pierwszych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie.

W tym sezonie w barwach FC Barcelony zanotował 7 goli i 9 asyst w 14 meczach. W Dumie Katalonii zadebiutował w sezonie 2022/23.