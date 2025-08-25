Ziółkowski odchodzi z Legii Warszawa! Romano ogłosił wielki transfer

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Legia i Roma dogadali transfer! Jan Ziółkowski zagra w Serie A

Legia Warszawa w czwartek zagra rewanżowe spotkanie z Hibernian w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Wszystko wskazuje na to, Jan Ziółkowski zagra wtedy po raz ostatni w barwach stołecznego klubu. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że AS Roma niebawem ogłosi transfer środkowego obrońcy. Rzymianie po trudnych negocjacjach doszli do porozumienia z warszawską drużyną.

O negocjacjach na linii Roma – Legia było wiadomo od dłuższego czasu. Kwota transakcji już dawno została ustalona, ale strony nie potrafiły dogadać się ws. procentu od następnego transferu. Teraz oficjalnie wszystko zostało uzgodnione, a Ziółkowski zmieni klub w zamian za 6,6 mln euro. Co ciekawe w umowie nie znalazły się żadne bonusy, ale Legia zapewniła sobie 10% zysku z przyszłej sprzedaży.

Prawdopodobnie po meczu z Hibernian obrońca pożegna się z kolegami z zespołu i na stałe opuści Legię. W najbliższych dniach będą trwać pracę nad przygotowaniem dokumentów, aby klub oraz zawodnik mogli podpisać kontrakt przed zamknięciem okna transferowego.

Ziółkowski zadebiutował w Legii w sezonie 2023/2024 za kadencji Goncalo Feio. W poprzedniej kampanii wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Łącznie w barwach klubu wystąpił 39 razy i zdobył 2 gole oraz zanotował 2 asysty.