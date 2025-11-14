Urban o składzie na Holandię: sam jestem ciekaw

Jan Urban zaskoczył przed meczem Polski z Holandią, zapowiadając odważniejsze podejście do gry. Selekcjoner podkreślił, że zależy mu na stylu i jakości, a starcie z faworytem grupy ma pokazać prawdziwy potencjał drużyny.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Polska chce zagrać odważnie. Urban stawia na styl i kontrolę gry

Jan Urban podkreślił, że rywalizacja z Holandią będzie ważnym testem dla jego kadry. Chce zobaczyć reprezentację Polski, która nie wycofa się pod naporem przeciwnika i spróbuje narzucić własny rytm. Selekcjoner wyjaśnił, jak widzi grę Biało-czerwonych w najbliższym spotkaniu. – Nigdy nie ukrywałem, że chciałbym, żeby moja reprezentacja Polski grała piłką, żeby to się podobało. Oczywiście, jestem świadomy, że do tego wszystkiego musi być wynik, ale sam jestem ciekaw, jak to dzisiaj będzie wyglądało – powiedział Jan Urban w rozmowie z „TVP Sport”.

Polska ma zagrać wysoko i agresywnie, z próbą utrzymania piłki i płynnym przechodzeniem do ofensywy. Urban uważa, że tylko takie podejście pozwoli przeciwstawić się drużynie, która od lat dominuje w Europie. Selekcjoner wierzy, że jego zawodnicy są gotowi, by podjąć ryzyko w ataku i utrzymać intensywność przez pełne 90 minut.

Holandia przyjedzie jako najbardziej wymagający rywali w grupie, co dodatkowo podnosi rangę meczu. Urban chce zobaczyć drużynę, która zachowa koncentrację i dojrzałość, a jednocześnie nie zrezygnuje z ofensywnych założeń. Według sztabu kluczem będzie szybkie wyjście spod pressingu i odwaga w rozegraniu.

Dla reprezentacji Polski to spotkanie może mieć duże znaczenie w kontekście układu tabeli. Urban podkreśla jednak, że wynik nie przysłoni mu celu, jakim jest budowanie drużyny potrafiącej grać nowocześnie i z polotem. Mecz z Holandią ma być kolejnym krokiem w tym kierunku.

