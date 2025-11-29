Ukraina zagra tam baraże?! Takiego kierunku nikt się nie spodziewał

Reprezentacja Ukrainy o awans na Mistrzostwa Świata 2026 zagra w marcowych barażach. Ewentualny finał rozegrają w roli gospodarza. Wiadomo, że nie będzie to żaden polski stadion. Według serwisu Sport.ua możliwe, że postawią na Hiszpanię.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Artem Dovbyk

Hiszpania gospodarzem finału w barażach?! Ukraina może tam zagrać

Reprezentacja Ukrainy w marcu zagra o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Serhij Rebrow i spółka przepustkę do gry w barażach wywalczyli dopiero w ostatnim meczu. Na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie pokonali Islandię (2:0), zajmując 2. miejsce w grupie.

Przed losowaniem drabinki w barażach istniała możliwość, że Ukraina trafi na Polskę. Tak też się stało, ponieważ jeśli obie drużyny awansują do finału, to o bilet na mundial powalczą między sobą. Jednocześnie powstał problem z miejscem rozegrania finału. W trakcie eliminacji reprezentacja naszych wschodnich sąsiadów rozgrywała swoje mecze we Wrocławiu i Warszawie. Z wiadomych względów potencjalnego finału z Biało-Czerwonymi nie chcą grać w naszym kraju. Obecność polskich kibiców mogłaby być dodatkowym atutem dla Polski.

W związku z tym rozpoczął się proces poszukiwań nowego miejsca, które zostanie zgłoszone do UEFA. Wcześniej w grze były m.in. stadiony na Słowacji i Węgrzech. Z kolei według informacji serwisu Sport.ua niewykluczone, że Ukraina postawi na Hiszpanię.

Na ten moment dopinane są ostatnie szczegóły związane z wynajęciem stadionu, a także miejsca na marcowe zgrupowanie. Przypomnijmy, że barażowe mecze odbędą się w dniach 26 marca (półfinał) i 31 marca (finał). Ukraina w półfinale zagra ze Szwecją, a w ew. finale może zmierzyć się ze zwycięzcą pary Polska – Albania. Reprezentacja Ukrainy w półfinale również zagra jako gospodarz.