Meksyk - Anglia to spotkanie w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na Estadio Azteca.

Allstar Picture Library Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Anglia - DR Konga

Meksyk – Anglia: wyjściowe jedenastki

Trudno jednoznacznie wskazać faworyta hitowego pojedynku w w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Meksyk, współgospodarz turnieju, ma przewagę własnego boiska. Jednak Anglia wcale nie zamierza poddać się bez walki na Estadio Azteca. W szeregach ekipy Synów Albionu znajdziemy zdecydowanie więcej gwiazd futbolu.

W porównaniu z meczem z Ekwadorem trener Javier Aguirre nie wprowadził ani jednej zmiany. Natomiast Thomas Tuchel postanowił dokonać trzech roszad. Jarell Quansah zastąpił Djeda Spence’a, Anthony Gordon Marcusa Rashforda, a Bukayo Saka Noniego Madueke.

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Meksyk – Anglia: oficjalne składy

Meksyk: Rangel, Sanchez, Vasquez, Montes, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Alvarado, Quinones, Jimenez

The #StartingXI is set! ⚔️



More than eleven players, it’ll be an entire country beating with the same heart and for the same reason.



The moment is now! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/oJj2nEY5IM — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 5, 2026

Anglia: Pickford, Quansah, Guehi, Konsa, O’Reilly, Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon, Kane