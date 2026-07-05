Meksyk – Anglia: wyjściowe jedenastki
Trudno jednoznacznie wskazać faworyta hitowego pojedynku w w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Meksyk, współgospodarz turnieju, ma przewagę własnego boiska. Jednak Anglia wcale nie zamierza poddać się bez walki na Estadio Azteca. W szeregach ekipy Synów Albionu znajdziemy zdecydowanie więcej gwiazd futbolu.
W porównaniu z meczem z Ekwadorem trener Javier Aguirre nie wprowadził ani jednej zmiany. Natomiast Thomas Tuchel postanowił dokonać trzech roszad. Jarell Quansah zastąpił Djeda Spence’a, Anthony Gordon Marcusa Rashforda, a Bukayo Saka Noniego Madueke.
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Meksyk – Anglia: oficjalne składy
Meksyk: Rangel, Sanchez, Vasquez, Montes, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Alvarado, Quinones, Jimenez
Anglia: Pickford, Quansah, Guehi, Konsa, O’Reilly, Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon, Kane