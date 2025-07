Szczęsny skomentował aferę w kadrze. „Mówiłem o tym Robertowi”

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Lewandowski vs Probierz – Szczęsny zabrał głos ws. afery w kadrze

Reprezentacja Polski po dość burzliwym okresie w końcu ma nowego selekcjonera. Obowiązki pierwszego trenera przejął Jan Urban, którego zadaniem jest awansować z Biało-Czerwonymi na Mistrzostwa Świata 2026. W roli opiekuna drużyny narodowej zastąpił Michała Probierza. Były już selekcjoner odchodził w atmosferze skandalu, ponieważ przed meczem z Finlandią starł się z Robertem Lewandowskim.

Punktem zapalnym w konflikcie na linii trener – zawodnik było odebranie Lewandowskiemu opaski kapitana. Na kanale Foot Truck aferę w kadrze skomentował Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski nie ukrywał, że nie potrafi zrozumieć, dlaczego tak się stało.

– Powiedziałbym coś ciekawego, ale zupełnie nie rozumiem, co tam się stało. Śledziłem to, ale nie rozumiem. To nie jest uciekanie od odpowiedzi. Rozmawiałem z niektórymi zawodnikami, słyszałem różne historie, wszystkie w miarę spójne i cały czas nie rozumiem, co tam się stało. Nie jestem w stanie zrozumieć, czemu, po co, czym to było spowodowane. Jestem na to za głupi – powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie na kanale Foot Truck.

Zdaniem bramkarza FC Barcelony trener ma całkowite prawo zmienić kapitana. Natomiast zagadką pozostaje fakt, dlaczego zrobił to na dwa dni przed ważnym meczem z Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. W efekcie Polska przegrała na wyjeździe (1:2).

– Mówiłem o tym Robertowi, że jeśli trener chciał zmienić kapitana, to ma do tego prawo, ale zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś to zrobił na dwa dni przed bardzo ważnym meczem. Nie chce tego komentować w jakiś dosadny sposób, ponieważ nie rozmawiałem z trenerem Probierzem i nie wiem, dlaczego to zrobił – kontynuował były reprezentant Polski.

– Myślę, że Michał Probierz nie zrobił tego, żeby pójść na wojnę z Robertem Lewandowskim. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić po co. Zespołowi to na pewno nie pomogło na dwa dni przed meczem. Może miało to na celu zbudować „Zielka”, ale z tego co wiem, to od początku nie był do gry w meczu z Finlandią. Widziałem na konferencji prasowej, że Zieliński też nie za dobrze czuł się w tej sytuacji – dodał.