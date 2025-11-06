Ronaldo ujmuje Messiemu! „Ile razy Argentyna wygrała wcześniej mundial?”

Cristiano Ronaldo znów udzielił głośnego wywiadu Piersowi Morganowi. Legendarny piłkarz opowiedział o odczuciach dotyczących przyszłorocznych mistrzostw świata oraz jak świat zareagowałby na triumf Portugalii.

fot. PA Images Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Triumf z Argentyną nie był wiele warty? Ronaldo podważa sukces Messiego

Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi przez lata rywalizowali o miano najlepszego piłkarza na świecie. Kompletnie zdominowali tę dyscyplinę, zwłaszcza za czasów, gdy grali w Hiszpanii. Obaj kontynuują swoje kariery, ale zeszli już z pierwszych stron gazet. Ronaldo występuje w Arabii Saudyjskiej, a Messi w Stanach Zjednoczonych.

Być może w przyszłym roku dojdzie do ich kolejnego, prawdopodobnie ostatniego już spotkania. Wystąpią bowiem na mistrzostwach świata, marząc o zdobyciu trofeum. Messi w 2022 roku triumfował wspólnie z Argentyną, a Ronaldo ze swoją kadrą nigdy takiego sukcesu nie osiągnął. Mówiło się wówczas, że mundial w Katarze ostatecznie rozstrzygnął temat tej rywalizacji i wskazał lepszego, z czym Portugalczyk oczywiście się nie zgadza.

Podczas najnowszego wywiadu Ronaldo zasugerował, że wygranie mundialu w barwach Argentyny nie jest aż takim wyzwaniem, a świat zdecydowanie bardziej doceniłby triumf Portugalii, która historycznie ma mniejsze dokonania.

– Ile razy Argentyna wygrała wcześniej mundial? Nie wiem, dwa razy? To normalne. Niektóre kraje są stworzone do wygrywania wielkich rzeczy. Jeśli Brazylia zdobędzie mistrzostwo świata, to będzie zaskoczenie dla ludzi? Nie. Jeśli Portugalia wygrałaby mundial, to byłby szok dla całego świata – stwierdził Ronaldo w wywiadzie z Piersem Morganem.