Reprezentacja Polski nie awansowała jeszcze na mundial, ale poznała za to potencjalnych rywali w fazie grupowej. Tak może wyglądać terminarz jej spotkań.

fot. Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Hit dopiero w drugiej kolejce. Kluczowy mecz otwarcia

Reprezentacja Polski ma przed sobą zmagania w barażach, które zadecydują o wyjeździe na przyszłoroczne mistrzostwa świata. W półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się przed własną publicznością z Albanią, a w przypadku wygranej zagrają o awans ze zwycięzcą meczu Ukraina – Szwecja.

Do awansu oczywiście bardzo daleka droga, ale Polacy podczas piątkowego losowania poznali ewentualnych rywali w fazie grupowej mistrzostw świata. Zwycięzca tej ścieżki barażowej trafi do grupy F, gdzie znajdują się już Holandia, Japonia oraz Tunecja.

Oficjalny terminarz nie jest jeszcze znany, natomiast wiadomo, że reprezentacja Polski pierwszy mecz zagrałaby z Tunezją, a miałoby do niego dojść 14 czerwca. Dopiero w drugiej kolejce na drodze Biało-Czerwonym stanęłaby Holandia, z którą w ostatnim czasie mierzyli się regularnie. Ostatnim meczem fazy grupowej byłaby potyczka z Japonią (25 czerwca).

Pewny awans z fazy grupowej mają drużyny z pierwszych oraz drugich miejsc, a także osiem najlepszych ekip z trzecich miejsc. Przyszłoroczny mundial posiada rekordową liczbę uczestników, więc FIFA stworzyła dodatkową rundę w fazie pucharowej.