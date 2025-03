fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński po spotkaniu Polska – Litwa

Reprezentacja Polski sprawiła, że kibice Biało-czerwonych mogli czuć duży niedosyt po starciu z Litwą. Co prawda ekipa Michała Probierza wywalczyła pełną pulę. Niemniej gra pozostawiała wiele do życzenia. W końcówce spotkania nieco ożywienia w grę Polaków wprowadził Jakub Kamiński, który zaliczył też asystę przy bramce Roberta Lewandowskiego. Zawodnik pozwolił sobie na ocenę gry polskiego zespołu.

– Patrzymy już tylko przed siebie. Pierwsze koty za płoty w tych kwalifikacjach. Wiadomo jednak, że nie był to dobry mecz z naszej strony. Zabrakło dogodnych sytuacji, aby było więcej bramek i szybciej ten mecz zakończyć. A tak, to wymęczyliśmy trochę zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że się poprawimy – mówił piłkarz przed kamerą Goal.pl po zakończeniu piątkowej potyczki.

– Musimy od siebie więcej wymagać. Każdy zdaje sobie z tego sprawę, jak to dzisiaj wyglądało. Miejmy nadzieję, że w poniedziałek to poprawimy i te elementy, której dzisiaj nie funkcjonowały, a szczególnie mam na myśli: stwarzanie sytuacji i utrzymywanie się przy piłce oraz kreowanie zagrożenia pod bramką, to ulegnie to poprawie – uzupełnił Kamiński.

W sektorze D15 na PGE Narodowym był prowadzony w piątkowy wieczór zorganizowany doping. Na ten temat piłkarz VfL Wolfsburg tez wyraził kilka słów. – Fajnie, że coś takiego jest organizowane. Trybuny jeszcze bardziej nas niosą. Jest to coś fajnego. Chociaż to my z boiska musimy przede wszystkim swoim zagrożeniem pod bramką przeciwnika ponieść te trybuny. Dzisiaj tego zabrakło – rzekł Kamiński.

"Fajnie, że te trybuny nas niosą"



Jakub Kamiński o dopingu na Stadionie Narodowym 🗣️ pic.twitter.com/WDeosK0rpB — Goal.pl (@goalpl) March 21, 2025

Reprezentacja Polski kolejne spotkanie rozegra w poniedziałek o godzinie 20:45. Zmierzy się wówczas z Maltą w roli gospodarza.

