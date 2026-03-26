Polska w finale baraży! Kto rywalem w walce o mundial?

Reprezentacja Polski pokonała Albanię i awansowała do finału baraży. O wyjazd na mistrzostwa świata powalczy we wtorek ze Szwecją.

Reprezentacja Polski ograła na PGE Narodowym Albanię 2-1. Nie obyło się bez problemów, bowiem do przerwy to goście prowadzili jednym golem. Polacy odrobili straty po zmianie stron za sprawą swoich dwóch najlepszych zawodników – Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego. Do remisu doprowadził napastnik Barcelony, który po rzucie rożnym umieścił w siatce piłkę głową. Kilka minut później pomocnik Interu Mediolan huknął z dystansu, dając Biało-Czerwonym cenne prowadzenie.

Polacy utrzymali korzystny wynik do ostatniego gwizdka arbitra i pozostają w grze o awans na mistrzostwa świata. Albania okazała się godnym przeciwnikiem, ale na koniec to ekipa Jana Urbana mogła cieszyć się z wygranej.

Kto rywalem Polski w walce o mundial?

Reprezentacja Polski zna rywala, z którym zmierzy się w finale baraży. Będzie to kadra Szwecji, która w czwartek pokonała Ukrainę 3-1. Bohaterem półfinałowej rywalizacji okazał się Viktor Gyokeres, który ustrzelił hattricka dla swojej drużyny.

Gospodarzem meczu o awans na mistrzostwa świata będzie Szwecja. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi we wtorek 31 marca o godzinie 20:45.