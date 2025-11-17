Reprezentacja Polski w 32. minucie meczu z Maltą objęła prowadzenie. Radość z wyniku długo nie trwała, ponieważ chwilę później na trafienie Roberta Lewandowskiego odpowiedział Irvin Cardona.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski z golem 88. golem w kadrze. Błyskawiczna odpowiedź Malty

W poniedziałkowy wieczór swój ostatni mecz w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 rozgrywa reprezentacja Polski. Tego dnia podopieczni Jana Urbana mierzą się na wyjeździe z Maltą. Biało-Czerwoni już przed pierwszym gwizdkiem nie mieli szans na bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial. Nasza kadra przystąpiła do tego meczu jako drużyna, która już miała zapewnione miejsce w barażach.

Rywalizacja od pierwszych minut niespecjalnie układała się po myśli reprezentacji Polski. Malta już na początku meczu miała swoje okazje bramkowe. Jednak z każdą kolejną minutą do głosu zaczęli dochodzić Biało-Czerwoni i w 32. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski, który tym samym strzelił swojego 88. gola w narodowych barwach. Asystę przy golu zaliczył Piotr Zieliński.

Radość Polaków długo nie trwała. Już chwilę później na tablicy wyników znów był remis. Fatalne zachowanie w tyłach wykorzystali nasi rywale, a autorem wyrównującego trafienia był Irvin Cardona, który na co dzień reprezentuje barwy francuskiego Saint-Ettiene.

Po tych golach rywalizacja nabrała kolorytów. Zwiększyła się intensywność meczu, a zespoły tworzyły więcej okazji bramkowych. Malta udowodniła, że Polacy w tyłach muszą być niezwykle skoncentrowani przez pełne 90 minut.