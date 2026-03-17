Piłkarz GKS-u Katowice apeluje do Urbana. Walczy o powołanie dla kolegi

Bartosz Nowak zasłużył na powołanie do reprezentacji Polski. Takiego zdania są nie tylko eksperci, ale również Borja Galan. Piłkarz GKS-u Katowice w rozmowie z WP SportoweFakty apeluje do Jana Urbana, żeby powołał 32-latka na marcowe zgrupowanie.

PressFocus Na zdjęciu: Borja Galan

Wiek nie ma znaczenia. Piłkarz GKS-u Katowice apeluje o powołanie Nowaka

GKS Katowice jest jednym z objawień w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy. Choć zimę spędzili w strefie spadkowej, teraz walczą o awans do europejskich pucharów. Obecnie zajmują 6. miejsce w tabeli ze stratą zaledwie dwóch punktów do TOP4. Najważniejszym piłkarzem zespołu jest Bartosz Nowak, który rozgrywa prawdopodobnie najlepszy sezon w karierze.

Nowak ma na swoim koncie 12 goli i 12 asyst w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach. Co więcej, 32-letni pomocnik jest jednym z najlepszych zawodników w Europie pod względem kreowania szans. Na swoim koncie ma 32 stworzone okazje z gry oraz 29 ze stałych fragmentów. OPTA informuje, że tylko pięciu innych piłkarzy z TOP10 lig w Europie może pochwalić się podobnymi statystykami.

Eksperci oraz kibice uważają, że Nowak powinien otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Jakiś czas temu Borja Galan otwarcie mówił, że osobiście zadzwoni do Jana Urbana w sprawie powołania kolegi z boiska. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty ponownie apelował o umieszczenie Bartosza Nowaka na liście powołanych, zaznaczając, że wiek nie ma absolutnie żadnego znaczenia.

– Cały czas próbuję zdobyć ten numer telefonu do polskiego selekcjonera! Jeśli mi dacie, od razu dzwonię! – deklaruje Hiszpan.

– W takiej formie, w jakiej jest Bartek, naprawdę nie jest istotne, czy ma 16 lat, 25 czy 32 lata. Jest po prostu najlepszy na boisku. A jeżeli chce się powoływać do kadry danego kraju, to właśnie powinno się sięgać po tych najlepszych. Jeśli z Ekstraklasy jednym z tych najlepszych jest obecnie właśnie Bartek, to cóż z tego, że ma 32 lata? – mówi Borja Galan w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty.