Oto potencjalni rywale Polski w barażach o mundial. Trudni rywale w finale

Reprezentacja Polski najpewniej zagra w barażach o wyjazd na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Wówczas czekają na nas trudni rywale przede wszystkim w finale, co wyliczył portal "Football Meets Data".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Z kim reprezentacja zagra w ewentualnych barażach?

Reprezentacja Polski już dzisiaj wieczorem zmierzy się w drugim meczu podczas październikowego zgrupowania kadry. Tym razem, po towarzyskim starciu z Nową Zelandią, czas na bardzo ważny mecz w eliminacjach mistrzostw świata w 2026 roku. Rywalem Biało-Czerwonych będzie drużyna narodowa Litwy.

Podopieczni Jana Urbana są oczywiście zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Zwycięstwo z pewnością przybliży nas do wyjazdu na mundial. Polacy bowiem obecnie zajmują drugie miejsce w tabeli swojej grupy z dorobkiem 10 punktów. To oznacza, że nadal mamy szansę nawet na zajęcie pierwszego miejsca i bezpośredni awans. Niemniej najpewniej zagramy z barażach. Z kim? Portal „Football Meets Data” na platformie X (dawniej Twitter) przygotował rozpiskę potencjalnych rywali reprezentacji Polski.

Gdyby obecna sytuacja w eliminacjach utrzymała się do końca, to reprezentacja Polski w półfinale baraży o awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zagrałaby przeciwko: Słowacji, Słowenii, Albanii lub Bośni i Hercegowinie. W finale z kolei rywalem byłby ktoś z grona: Włochy, Turcja, Ukraina oraz Walia.

