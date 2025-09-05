Złota Piłka dla Hiszpana
Poprzednia edycja plebiscytu Ballon d’Or zakończyła się zwycięstwem Rodriego. Pomocnik Manchesteru City wyprzedził między innymi Viniciusa Juniora. Teraz obaj zawodnicy nie tylko nie są wymieniani w gronie faworytów – ubiegłorocznego triumfatora nawet nie ma wśród nominowanych. Złota Piłka 2025 najprawdopodobniej trafi w ręce Lamine’a Yamala, Raphinhii lub Ousmane’a Dembele.
Swojego faworyta w wyścigu postanowił wskazać Marc Cucurella. Hiszpan w rozmowie z Mundo Deportivo udzielił wsparcia rodakowi. – Muszę kibicować swojemu krajowi. Uważam, że Lamine miał świetny rok i zasługuje na tę nagrodę. Ostatecznie, jeśli jej nie zdobędzie, to nic się nie stanie, ponieważ jest bardzo młody. Jednak to, co robi w tak młodym wieku, zasługuje na uznanie.
Cucurella i Yamal obecnie przebywają na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii, która w czwartek wygrała z Bułgarią 3:0. Obrońca zdobył bramkę na 2:0, natomiast napastnik asystował przy golu Mikela Merino na 3:0. Chelsea, której zawodnikiem jest 27-latek, i Barcelona, w której występuje 18-latek, 25 listopada zmierzą się w pojedynku w Lidze Mistrzów.