Złota Piłka 2025 zostanie wręczona 22 września w paryskim Théâtre du Châtelet. Kto ma największe szanse na zwycięstwo? Do dyskusji włączył się Marc Cucurella, reprezentant Hiszpanii i piłkarz Chelsea.

Orange Pics BV/ Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Złota Piłka dla Hiszpana

Poprzednia edycja plebiscytu Ballon d’Or zakończyła się zwycięstwem Rodriego. Pomocnik Manchesteru City wyprzedził między innymi Viniciusa Juniora. Teraz obaj zawodnicy nie tylko nie są wymieniani w gronie faworytów – ubiegłorocznego triumfatora nawet nie ma wśród nominowanych. Złota Piłka 2025 najprawdopodobniej trafi w ręce Lamine’a Yamala, Raphinhii lub Ousmane’a Dembele.

Swojego faworyta w wyścigu postanowił wskazać Marc Cucurella. Hiszpan w rozmowie z Mundo Deportivo udzielił wsparcia rodakowi. – Muszę kibicować swojemu krajowi. Uważam, że Lamine miał świetny rok i zasługuje na tę nagrodę. Ostatecznie, jeśli jej nie zdobędzie, to nic się nie stanie, ponieważ jest bardzo młody. Jednak to, co robi w tak młodym wieku, zasługuje na uznanie.

Cucurella i Yamal obecnie przebywają na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii, która w czwartek wygrała z Bułgarią 3:0. Obrońca zdobył bramkę na 2:0, natomiast napastnik asystował przy golu Mikela Merino na 3:0. Chelsea, której zawodnikiem jest 27-latek, i Barcelona, w której występuje 18-latek, 25 listopada zmierzą się w pojedynku w Lidze Mistrzów.