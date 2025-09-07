O której mecz Polski dzisiaj? Kiedy mecz reprezentacji Polski? (07.09.2025)

O której mecz Polski dzisiaj i kiedy gra reprezentacja Polski? W niedzielny wieczór o godzinie 20:45 czeka nas niezwykle ważne starcie z Finlandią. Spotkanie na Superauto.pl Stadionie Śląskim będzie można oglądać w TVP 1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Reprezentacji Polski

O której mecz Polski dzisiaj?

Reprezentacja Polski już dzisiaj wieczorem rozegra kluczowy mecz w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Mecz Polska – Finlandia odbędzie się o godzinie 20:45, w niedzielę 7 września 2025 roku. Spotkanie rozgrywane będzie na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Kiedy mecz reprezentacji Polski? (07.09.2025)

Spotkanie Polska – Finlandia zostanie rozegrane 7 września 2025 roku o godzinie 20:45 w ramach w 5. kolejki eliminacji strefy UEFA. Wydaje się, że faworytem są Biało-Czerwoni, ale pierwszy mecz tych drużyn rozgrywany w Helsinkach pokazał, że zadanie wcale nie będzie łatwe. Zarówno nasza kadra, jak i rywale mają na swoim koncie po siedem punktów i to właśnie pomiędzy nami rozstrzygnie się walka o 2. miejsce w grupie G.

Gdzie oglądać mecz Polska – Finlandia?

Transmisję meczu Polska – Finlandia będzie można obejrzeć na żywo w TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie udostępni również serwis online sport.tvp.pl, gdzie będzie dostępny darmowy streaming zarówno w internecie, jak i w aplikacji oraz Smart TV.

Polska – Finlandia: najważniejsze informacje o meczu

Data meczu: niedziela, 7 września 2025

niedziela, 7 września 2025 Godzina rozpoczęcia: 20:45

20:45 Rozgrywki: eliminacje MŚ 2026, UEFA

eliminacje MŚ 2026, UEFA Stadion: Superauto.pl Stadion Śląski (Chorzów)

Superauto.pl Stadion Śląski (Chorzów) Transmisja TV: TVP 1, TVP Sport

TVP 1, TVP Sport Transmisja online: Sport.tvp.pl

Sport.tvp.pl Komentatorzy: Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski

