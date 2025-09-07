O której mecz Polski dzisiaj? Kiedy mecz reprezentacji Polski? (07.09.2025)

O której mecz Polski dzisiaj?
Reprezentacja Polski już dzisiaj wieczorem rozegra kluczowy mecz w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Mecz Polska – Finlandia odbędzie się o godzinie 20:45, w niedzielę 7 września 2025 roku. Spotkanie rozgrywane będzie na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Kiedy mecz reprezentacji Polski? (07.09.2025)
Spotkanie Polska – Finlandia zostanie rozegrane 7 września 2025 roku o godzinie 20:45 w ramach w 5. kolejki eliminacji strefy UEFA. Wydaje się, że faworytem są Biało-Czerwoni, ale pierwszy mecz tych drużyn rozgrywany w Helsinkach pokazał, że zadanie wcale nie będzie łatwe. Zarówno nasza kadra, jak i rywale mają na swoim koncie po siedem punktów i to właśnie pomiędzy nami rozstrzygnie się walka o 2. miejsce w grupie G.
Gdzie oglądać mecz Polska – Finlandia?
Transmisję meczu Polska – Finlandia będzie można obejrzeć na żywo w TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie udostępni również serwis online sport.tvp.pl, gdzie będzie dostępny darmowy streaming zarówno w internecie, jak i w aplikacji oraz Smart TV.
Polska – Finlandia: najważniejsze informacje o meczu
- Data meczu: niedziela, 7 września 2025
- Godzina rozpoczęcia: 20:45
- Rozgrywki: eliminacje MŚ 2026, UEFA
- Stadion: Superauto.pl Stadion Śląski (Chorzów)
- Transmisja TV: TVP 1, TVP Sport
- Transmisja online: Sport.tvp.pl
- Komentatorzy: Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski
Zobacz także: Polska – Finlandia: przewidywane składy. Na kogo postawi Jan Urban?!