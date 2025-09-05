Niepokój o Przemysława Wiśniewskiego. Znamy najnowsze informacje

Przemysław Wiśniewski zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata. Rzecznik kadry Emil Kopański w rozmowie z "TVP Sport” zapewnił, że wszyscy piłkarze będą dostępni na niedzielny mecz z Finlandią.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski w centrum uwagi. Dobre wieści przed starciem z Finlandią

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią (1:1) w Rotterdamie na stadionie De Kuip. Gola na wagę cennego punktu strzelił Matty Cash, dzięki czemu Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce w tabeli grupy G. Teraz przed drużyną Jana Urbana kluczowe starcie. W niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polacy zmierzą się z Finlandią.

Jednym z bohaterów spotkania z Oranje był Przemysław Wiśniewski. 27-letni obrońca zadebiutował w narodowych barwach i spisał się znakomicie, zbierając wiele pochwał za swoją pewną i odważną grę. W drugiej połowie meczu, a dokładnie w 84. minucie musiał jednak opuścić boisko z powodu urazu. Jego miejsce zajął Tomasz Kędziora.

Najnowsze informacje są optymistyczne. – Wszyscy zawodnicy są zdrowi i będą do dyspozycji selekcjonera przed niedzielnym spotkaniem – uspokoił rzecznik kadry Emil Kopański w rozmowie z „TVP Sport”. Obecnie Wiśniewski reprezentuje barwy Spezii Calcio, w której występuje od 2023 roku. W trakcie tego sezonu rozegrał trzy mecze w Serie B i Pucharze Włoch.

Polska zmierzy się z Finlandią w niedzielę, 7 września o godz. 20:45. Stawką meczu są niezwykle ważne punkty w walce o awans na mistrzostwa świata 2026. Mundial zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.