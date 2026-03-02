Niemcy bez gwiazd. Nagelsmann wskazał bramkarza na mundial

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Nagelsmann wskazał bramkarza na mundial. Zabraknie Neuera i ter Stegena

Reprezentacja Niemiec będzie oczywiście jednym z głównych kandydatów do wygrania nadchodzących mistrzostw świata. Na kilka miesięcy przed imprezą Julian Nagelsmann uchylił rąbka tajemnicy w sprawie swoich przyszłych wyborów. Kluczową kwestią jest obsada bramki – z gry dla kadry zrezygnował już Manuel Neuer. Wydawało się, że jego następcą będzie Marc-Andre ter Stegen, ale ten ma za sobą fatalny czas. Zimą opuścił Barcelonę i trafił na wypożyczenie do Girony, ale doznał kolejnej kontuzji. Jego wyjazd na mistrzostwa świata jest wykluczony.

W obliczu tych nieobecności, podczas mundialu dostępu do bramki niemieckiej kadry powinien strzec Oliver Baumann. 35-letni bramkarz ma na koncie dziesięć występów dla reprezentacji. W tym sezonie utrzymuje wysoką dyspozycję, notując w barach Hoffeinheim sześć czystych kont w 24 ligowych meczach.

– Mamy w Olivierze Baumannie znakomitego bramkarza. Jeśli będzie utrzymywał tak dobrą formę, czeka go świetny mundial. Nie mam żadnych obaw co do pozycji bramkarza. (…) Dla ter Stegena to dramatyczna sytuacja. Patrząc na jego historię w kadrze, teraz przyszłaby jego kolej na grę. Bardzo trudno będzie mu wrócić do reprezentacji. Przez prawie rok w ogólnie nie grał – wyjaśnił Nagelsmann w wywiadzie dla „Kickera”.