Neymar walczy o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Ancelotti powiedział wprost

08:44, 6. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Neymar marzy, aby raz jeszcze zagrać na Mistrzostwach Światach. Najbliższa ku temu okazja będzie latem przyszłego roku. Carlo Ancelotti zdradził, czy piłkarz może liczyć na powołanie.

Carlo Ancelotti
Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Neymar musi zasłużyć na powołania na Mistrzostwa Świata

Reprezentacja Brazylii bez większych problemów zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Świata 2026. W ostatni piątek (5 grudnia) pięciokrotni mistrzowie poznali rywali w fazie grupowej. O awans do 1/8 finału powalczą z Maroko, Haiti i Szkocją. Warto przypomnieć, że w trakcie eliminacji doszło do zmiany selekcjonera, a obowiązki aktualnie pełni Carlo Ancelotti.

O wyjeździe na mundial marzy Neymar, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników w Brazylii. Po raz ostatni grał w kadrze w 2023 roku. Później m.in. ze względu na kontuzję wypadł z reprezentacji i do tej pory do niej nie wrócił. W kadrze zagrał 128 meczów.

Przy okazji losowania fazy grupowej Carlo Ancelotti rozmawiał z dziennikarzami. Jednym z wątków było powołanie dla Neymara. Selekcjoner zapewnił, że 33-latek dostanie powołanie, ale jeśli będzie na lepszym lub przynajmniej tym samym poziomie co inni.

Rozumiem, że bardzo interesujecie się Neymarem. Chcę to wyjaśnić. Mamy grudzień, Mistrzostwa Świata są w czerwcu. Kiedy ogłoszę kadrę w maju, jeśli Neymar zasłuży, jeśli będzie zdrowy, jeśli będzie lepszy lub na tym samym poziomie co inni pojedzie na mundial, kropka – powiedział Carlo Ancelotti, cytowany przez Fabrizio Romano.

W tym sezonie Neymar wystąpił w 27 meczach, w których zdobył 11 goli i zanotował 4 asysty.

