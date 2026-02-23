Co dzieje się w Meksyku? Kilka miesięcy do MŚ, a na ulicach chaos

Meksyk za kilka miesięcy wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą będzie gospodarzem mistrzostw świata w piłce nożnej. Tymczasem w kraju z Ameryki Północnej panuje duży niepokój.

fot. Freer Law / Alamy Na zdjęciu: MŚ 2026

Meksyk z zamieszkami na ulicach. Starcia z kartelem przed mundialem

Meksyk znany jest z tego, że działają w nim organizacje zajmujące się produkcją, przemytem i sprzedażą narkotyków. Ostatnio w kraju z Ameryki Północnej panuje natomiast duży chaos. Wpływ na to ma fakt, że w trakcie akcji wojskowej zginął baron narkotykowy „El Mencho”.

Kartel rozpoczął jednocześnie podpalanie pojazdów, a w mediach społecznościowych kolportowane są zdjęcia zwłok oraz informacje o liczbie ofiar na ulicach, co jest następstwem starć zbrojnych między gangami a siłami zbrojnymi państwa.

Zamieszki na meksykańskich ulicach mogą niepokoić, ponieważ już za kilka miesięcy w tym kraju odbędą się mistrzostwa świata. W stanie Jalisco ogłoszono stan wyjątkowy, a lotniska w Puerto Vallarta i Guadalajara zostały tymczasowo zamknięte dla lotów.

Rzecznik gubernatora Jalisco, Pablo Lemus Navarro, oświadczył, że władze stanu nie otrzymały na razie od FIFA żadnych informacji, które mogłyby wzbudzić ich obawy. – Skupiamy się na monitorowaniu sytuacji – przekonywał rzecznik cytowany przez „The Athletic”.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku od 11 czerwca do 19 lipca. Wśród aren gospodarzy turnieju są między innymi Estadio Azteca w Meksyku oraz Estadio BBVA w Monterrey. Pierwszy z obiektów może pomieścić ponad 87 tysięcy widzów, a drugi ponad 53 tysiące.

