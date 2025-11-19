Mistrzostwa Świata 2026: podział na koszyki przed losowaniem grup

Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Znamy już 42 z 48 uczestników. Pozostała szóstka zostanie wyłoniona w barażach. Tak wygląda podział na koszyki na bazie rankingu FIFA przed losowaniem fazy grupowej.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za Mistrzostwo Świata

Mistrzostwa Świata 2026: podział na koszyki

Mistrzostwa Świata 2026 odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Zbliżająca się edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się w trzech różnych państwach. Na dodatek po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział aż 48 reprezentacji. Na ten moment znamy 42 uczestników, a pozostałych wyłonią marcowe baraże.

W barażach wystąpi m.in. reprezentacja Polski, która w grupie eliminacyjnej zajęła 2. miejsce tuż za Holandią. Przed losowaniem baraży Mistrzostw Świata Polska trafiła do 2. koszyka. Przeciwników, z którymi zagramy o awans na mundial, poznamy w czwartek (20 listopada).

W środę (19 listopada) opublikowany został nowy ranking FIFA. Podopieczni Jana Urbana zanotowali awans o dwie pozycje na 31. miejsce. Z dużym prawdopodobieństwem światowe zestawienie drużyn narodowych będzie decydowało o podziale na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale tak było podczas ostatniego mundialu. Zasady podziału na koszyki FIFA powinna ogłosić niebawem, ponieważ losowanie odbędzie się (5 grudnia) w Waszyngtonie.

Jeśli o przydziale do konkretnych koszyków będzie decydował ranking FIFA, to reprezentacja Polski znajdzie się w ostatnim, czyli 4. koszyku. Wszystko za sprawą braku bezpośredniego awansu i gry w marcowych barażach. Każdy uczestnik baraży zostałby wtedy przypisany do ostatniego koszyka. Ale jak już wcześniej wspominaliśmy, ostateczny i oficjalny podział na koszyki FIFA poda w najbliższym czasie.

Potencjalny podział na koszyki wg. rankingu FIFA przed losowaniem fazy grupowej MŚ 2026:

Koszyk 1: USA, Meksyk, Kanada, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki

Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, Baraże UEFA A, Baraże UEFA B, Baraże UEFA C, Baraże UEFA D, Baraże Interkontynentalne 1, Baraże Interkontynentalne 2