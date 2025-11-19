Awans reprezentacji Polski w rankingu FIFA. Oto najnowsze zestawienie

Reprezentacja Polski bardzo dobrze zakończyła rok 2025. Biało-Czerwoni pod wodzą Jana Urbana zagrają w barażach o mundial w 2026 roku, a w rankingu FIFA zanotowaliśmy awans o dwie pozycje.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski na 31. miejscu w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana do tej pory rozegrała sześć spotkań. Wśród nich trudno jednak szukać porażki, bowiem Biało-Czerwoni są niepokonani od momentu zmiany selekcjonera. W tym czasie dwukrotnie remisowaliśmy z reprezentacją Holandii oraz pokonaliśmy Litwę, Finlandię oraz Maltę, a także towarzysko Nową Zelandię. Niemniej pomimo tych dobrych wyników, nasz zespół narodowy będzie musiał zmierzyć się w barażach o wyjazd na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku.

To zadanie nie będzie jednak łatwe, bowiem naszymi rywalami może być kilka konkretnych przeciwników, a szczególnie dotyczy to finału, gdzie możemy wylosować chociażby Turcję, Danię czy reprezentację Włoch. Niemniej już teraz można jednak ogłosić sukces na innym polu. Chodzi mianowicie o fakt, że reprezentacja Polski awansowała właśnie o dwa miejsca w rankingu FIFA. Mianowicie z 33. miejsca znaleźliśmy się na pozycji numer 31.

Za plecami Biało-Czerwonych pozostają takie zespoły jak: Walia, Egipt, Szkocja czy Serbia. Z kolei przed nami, w bezpośrednim sąsiedztwie są m.in. Norwedzy, Kanadyjczycy oraz piłkarze z Panamy oraz Ukrainy. Na czele klasyfikacji bez zmian: pierwsza jest reprezentacja Hiszpanii, druga Argentyna, a trzecia Francja.