Leo Messi w efektowny sposób pożegnał się z fanami. Argentyna pokonała Wenezuelę, a kapitan Albicelestes popisał się dubletem. To niemal na pewno jego ostatnie spotkanie w narodowych barwach w kraju.

Alejandro Pagni/ Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi pożegnał Argentynę

Dwukrotny triumf w Copa America, złoty medal olimpijski, Finalissima i przede wszystkim Mistrzostwo Świata – takim dorobkiem legitymuje się Leo Messi w reprezentacji Argentyny. 38-latek rozegrał już 194 spotkania w narodowych barwach. W koszulce Albicelestes strzelił 114 goli i zanotował 61 aysyt.

Reprezentacyjna kariera ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki zbliża się do końca. Jak długo chce grać Messi? Legendarny napastnik na pewno wystąpi na MŚ 2026, rozgrywanych w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. To właśnie podczas tego turnieju może zanotować oficjalne rozstanie z kadrą. Jednak już teraz kapitan Interu Miami pożegnał się ze swoimi wiernymi fanami w ojczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że mecz z Wenezuelą był ostatni, który przyszło mu rozegrać przed własną publicznością.

Estadio Monumental ahead of what may be Messi's last match in Argentina:



'Thank you for everything my captain'



🩵 pic.twitter.com/hCFfbFJ4SU — B/R Football (@brfootball) September 4, 2025

Argentyna wygrała 3:0. W 39. minucie Messi skorzystał z podania Juliana Alvareza, a 80. minucie asystował mu Thiago Almada. Cztery minuty wcześniej do siatki trafił Lautaro Martinez, któremu dogrywał Nicolas Gonzalez. Albicelestes po 17 spotkaniach kwalifikacji do MŚ mają na koncie 38 punktów. Aż o 10 więcej niż Brazylia, która plasuje się na 2. lokacie.

Kibice zgromadzeniu na Estadio Monumental w Buenos Aires przygotowali specjalną oprawę. – Dziękuję za wszystko, mój kapitanie – takim transparentem Messi został pożegnany przez argentyńskich fanów. Teraz ekipa Lionela Scaloniego zmierzy się z Ekwadorem w Guayaquil, a następnie czeka ją starcie z Hiszpanią w ramach Finalissimy. Ten mecz zostanie rozegrany na neutralnym terenie.