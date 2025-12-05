Mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2026. Historia lubi się powtarzać

Meksyk - Republika Południowej Afryki to mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2026. Jednocześnie będzie to powtórka z 2010 roku. Wtedy również obie drużyny zagrały na otwarcie mundialu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Świata

Meksyk – RPA to mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2026

Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Choć nie znamy wszystkich uczestników turnieju, to w piątek (5 grudnia) odbyło się losowanie fazy grupowej. Reprezentacja Polski poznała potencjalnych rywali w grupie. Przypomnijmy jednak, że Biało-Czerwoni muszą jeszcze awansować na turniej. W marcu zagrają w barażach, gdzie na ich drodze stanie Albania, a potem Ukraina lub Szwecja.

W pierwszym etapie turnieju czeka nas kilka hitów jak spotkania Hiszpania – Urugwaj, Francja – Norwegia czy Anglia – Chorwacja. Dowiedzieliśmy się również, jaki będzie mecz otwarcia. Okazuje się, że czeka nas powtórka z mundialu w 2010 roku.

Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata rozpocznie mecz Meksyk – Republika Południowej Afryki. W 2010 roku, gdy mundial był w RPA, obie drużyny spotkały się ze sobą, a starcie zakończyło się wynikiem (1:0) dla zespołu Javiera Aguirre. Co ciekawe obecnie selekcjonerem reprezentacji Meksyku ponownie jest Aguirre. 67-latek pracuje z kadrą od 2024 roku, wcześniej prowadził zespół w latach 2009-2010 i 2001-2002. Dla drużyny RPA to pierwszy występ na mundialu od 2010 roku. Z kolei Meksyk gra na mundialu nieprzerwanie od 1994 roku.