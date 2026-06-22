Manchester City przygotowuje 140 mln euro! Szaleństwo transferowe

Manchester City przygotowuje trzecią ofertę za Elliota Andersona. Tym razem Nottingham Forest powinno ją przyjąć. Nicolo Schira ujawnia, że angielski gigant może zapłacić nawet 140 milionów euro.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Stadion Manchesteru City

140 mln euro za reprezentanta Anglii! Man City szaleje

Manchester City kontynuuje starania o rozchwytywanego Elliota Andersona. Po znakomitym sezonie pomocnik ma zmienić klubu i ściąga na siebie zainteresowanie największych klubów w Europie. Na ten moment to Obywatele są wyraźnym faworytem w walce o jego podpis, bowiem Manchester United uznał tę operację za zbyt kosztowną do sfinalizowania. Nottingham Forest ma olbrzymie wymagania finansowe i jest świadome jakości prezentowanej przez swoją największą gwiazdę.

Do tej pory Manchester City złożył dwie oferty i zostały one odrzucone. Ostatnia sięgała 120 milionów euro, natomiast Nottingham Forest oczekuje jeszcze wyższej kwoty. Angielski gigant sprosta tym oczekiwaniom, o czym informuje Nicolo Schira. Zdaniem dziennikarza w przygotowaniu jest trzecia, ostateczna oferta. Może ona wynieść nawet 140 milionów euro!

W ten sposób Manchester City ustanowiłby swój rekord transferowy, natomiast nie przebiłby Liverpoolu, który wyłożył na Alexandra Isaka 145 milionów euro. Niebawem oferta trafi na stół włodarzy Nottingham Forest.

Anderson skupia się na mistrzostwach świata, ale wyczekuje też porozumienia między klubami. On sam zdążył już ustalić warunki współpracy z Manchesterem City. Ma podpisać pięcioletni kontrakt.

🚨 Excl. – #ManchesterCity want to sign Elliot #Anderson and are set to submit a new bid (around €135-140M) to #NottinghamForest to try to close the deal. Already agreed personal terms for a contract until 2031 with the midfielder, who pushing to join #MCFC as soon as possible https://t.co/t8A6Di3tHr — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 22, 2026

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