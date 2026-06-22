Zwrot akcji w Barcelonie! Rashford może zostać, żeby zastąpić topową gwiazdę

Marcus Rashford nie został wykupiony przez Barcelonę. Anglik wróci po mundialu do Man United. Jak podaje talkSport, istnieje szansa, że Blaugrana zmieni zdanie i wróci po skrzydłowego. Warunkiem jest jednak wcześniejsza sprzedaż Raphinhi.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Raphinha może odejść, więc Barcelona myśli o powrocie Rashforda

FC Barcelona rok temu postawiła na Marcusa Rashforda, wypożyczając go z Manchesteru United. Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że trafili z decyzją, ponieważ Anglik świetnie odnalazł się w zespole Hansiego Flicka. Łącznie uzbierał 14 bramek i 14 asyst w 49 meczach. Wydawało się, że Katalończycy wykupią skrzydłowego, ale finalnie postawili na innego zawodnika – Anthony’ego Gordona.

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W efekcie Rashford będzie musiał wrócić po mundialu do Manchesteru United. 28-latek ma jednak nadzieje, że nastąpi zwrot akcji i Barcelona ponownie po niego wróci. Taki scenariusz będzie możliwy, ale pod jednym warunkiem. Niepewna stała się przyszłość Raphinhi, który przymierzany jest do klubów w Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo piłkarz coraz częściej łapie kontuzje.

Z doniesień serwisu talkSport wynika, że Barcelona jest gotów rozważyć sprzedaż Raphinhi, o ile otrzymają za niego dobrą ofertę. Wtedy pion sportowy Blaugrany może ponownie zgłosić się po Marcusa Rashforda. Trzeba dodać, że ostatnio pojawiła się szokująca informacja ws. Brazylijczyka. Były mistrz świata zasugerował, że Raphinha modli się o transfer do Al-Hilal z powodu problemów finansowych.

Warto dodać, że Blaugrana miała możliwość wykupienia Rashforda na mocy klauzuli wykupu. Wartość transferu wyniosłaby 30 milionów euro. Teraz, gdy klauzula wygasła Manchester United podniósł cenę za piłkarza do 40 milionów euro.