Mbappe dostrzega swój problem. Ważna deklaracja dla Francji i Realu

09:42, 15. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Kylian Mbappe po rozczarowującym sezonie chce zatriumfować na mistrzostwach świata. Gwiazdor reprezentacji Francji zapowiada poprawę w kluczowym elemencie. Do tej pory zbierał za to wielką krytykę.

Kylian Mbappe
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LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe krytykowany za grę w defensywie. Dostrzega swój problem

Reprezentacja Francji to jeden z faworytów do wygrania tegorocznych mistrzostw świata. W jej składzie roi się od wielkich gwiazd, a liderem wciąż jest oczywiście Kylian Mbappe. Napastnik ma za sobą rozczarowujący sezon w klubie – ponownie nie udało się zdobyć choćby jednego trofeum. W pewnym momencie stał się nawet celem kibiców Realu Madryt, którzy mocno go krytykowali. Nie dziwi więc, że teraz chce odreagować i powalczyć ze swoją drużyną narodową o jak najlepszy wynik.

Wyraźnie widać bojowe nastawienie Mbappe. Jest świadomy, że do tej pory nie przykładał się w pełni do pracy na całej długości oraz szerokości boiska. Był krytykowany przez media oraz ekspertów za swoją bierną postawę w grze defensywnej. Otwarcie deklaruje chęć poprawy w tym elemencie, ponieważ to jedyne rozwiązanie, aby cały zespół prezentował się lepiej.

– Muszę się poprawić w defensywie. To ważne dla drużyny i muszę to zrobić. Zacznie się od mistrzostw świata, ponieważ chcę je wygrać – zadeklarował gwiazdor reprezentacji Francji, cytowany przez Fabrizio Romano.

To istotna deklaracja również dla Realu Madryt. Mbappe był dotychczas jedynym zawodnikiem zwolnionym z działań defensywnych. Być może sam zrozumiał, że bez jego pomocy drużynie trudniej się obronić.

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