Mbappe dostrzega swój problem. Ważna deklaracja dla Francji i Realu

Mbappe krytykowany za grę w defensywie. Dostrzega swój problem
Reprezentacja Francji to jeden z faworytów do wygrania tegorocznych mistrzostw świata. W jej składzie roi się od wielkich gwiazd, a liderem wciąż jest oczywiście Kylian Mbappe. Napastnik ma za sobą rozczarowujący sezon w klubie – ponownie nie udało się zdobyć choćby jednego trofeum. W pewnym momencie stał się nawet celem kibiców Realu Madryt, którzy mocno go krytykowali. Nie dziwi więc, że teraz chce odreagować i powalczyć ze swoją drużyną narodową o jak najlepszy wynik.
Wyraźnie widać bojowe nastawienie Mbappe. Jest świadomy, że do tej pory nie przykładał się w pełni do pracy na całej długości oraz szerokości boiska. Był krytykowany przez media oraz ekspertów za swoją bierną postawę w grze defensywnej. Otwarcie deklaruje chęć poprawy w tym elemencie, ponieważ to jedyne rozwiązanie, aby cały zespół prezentował się lepiej.
– Muszę się poprawić w defensywie. To ważne dla drużyny i muszę to zrobić. Zacznie się od mistrzostw świata, ponieważ chcę je wygrać – zadeklarował gwiazdor reprezentacji Francji, cytowany przez Fabrizio Romano.
To istotna deklaracja również dla Realu Madryt. Mbappe był dotychczas jedynym zawodnikiem zwolnionym z działań defensywnych. Być może sam zrozumiał, że bez jego pomocy drużynie trudniej się obronić.