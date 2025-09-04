Matty Cash bohaterem reprezentacji Polski. „To nie tylko moja zasługa”

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Holandia – Polska. Cash: Pokazaliśmy ogromną determinację

Dzisiejszego wieczoru reprezentacja Holandii podejmowała na własnym stadionie Polskę w meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026. Mimo że to gospodarze zdecydowanie lepiej rozpoczęli zawody rozgrywane na De Kuip, to ekipa Biało-Czerwonych ostatecznie wywiozła cenny remis. Piątkowe spotkanie zakończyło się bowiem rezultatem 1:1 – w 28. minucie wynik otworzył Denzel Dumfries, zaś w 80. minucie pięknego gola strzelił Matty Cash. Wahadłowy Aston Villi zaraz po ostatnim gwizdku sędziego udzielił krótkiego wywiadu przed kamerą stacji telewizyjnej „TVP Sport”.

– Lubię występować na tym stadionie, panuje tutaj niesamowita atmosfera. Pamiętam ją z poprzedniego meczu Holandii z Polską, kiedy także trafiłem do siatki. Muszę podkreślić świetną pracę całego zespołu, ten remis to nie tylko zasługa mojego gola. Dobrze broniliśmy oraz pokazaliśmy ogromną determinację, co pozwoliło wywieźć cenny punkt. To wspaniałe uczucie grać dla swojego kraju. Próbowałem uderzać z dystansu już we wcześniejszym etapie dzisiejszego spotkania. Wtedy nie wpadło, ale wiedziałem, że w końcu się uda – powiedział uśmiechnięty Matty Cash.

Prawy obrońca w koszulce drużyny Biało-Czerwonych rozegrał łącznie 20 meczów i zdobył 3 bramki. Wcześniej boczny defensor trafił do siatki w meczu towarzyskim z Mołdawią (2:0) oraz spotkaniu Ligi Narodów przeciwko Holandii (2:2), o czym wspomniał w powyższej wypowiedzi. To pokazuje, że 28-letni zawodnik czuje się wyjątkowo dobrze w starciach z zespołem Oranje. Doświadczony wahadłowy na co dzień przywdziewa koszulkę Aston Villi, do której przeszedł w 2020 roku za niespełna 16 milionów euro z Nottingham Forest.