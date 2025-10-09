dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak w świetle reflektorów przed starciem el. do MŚ 2026

W czwartkowej odsłonie kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026 zaplanowano osiem pojedynków. Tego dnia na boisku pojawią się takie drużyny, jak Włochy, Hiszpania i Portugalia. Jednak największe emocje budzi starcie Norwegia – Izrael. I bez wątpienia nie są to emocje pozytywne. Dlatego rozjemcą tego starcia został Szymon Marciniak, a więc jeden z najlepszych arbitrów na świecie.

UEFA jest świadoma tego, co może wydarzyć się na boisku. Norweska federacja domagała się wykluczenia Izraela z rozgrywek międzynarodowych. W grudniu poprzedniego roku krajowy związek podjął konkretne działania w tej kwestii. Jednak na niewiele się to zdało. Teraz obie ekipy zmierzą się w bezpośrednim starciu na Ullevaal Stadion.

Marciniak, jako wyjątkowo doświadczony sędzia, nie powinien mieć problemów z prowadzeniem spotkania nawet w trudnych warunkach. A takich należy spodziewać się w Oslo. Gospodarze po pięciu kolejkach mają na koncie 15 punktów i są właściwie pewni awansu na MŚ 2026. Izrael zgromadził dziewięć oczek i walczy z Włochami o drugą lokatę w grupie. Italia może pochwalić się takim samym dorobkiem. Jednak odpocznij Gennaro Gattuso rozegrali o jeden mecz mniej.

Azzurri we wrześniu mierzyli się z Niebiesko-białymi, a po meczu Gattuso wypowiedział się nie tylko na temat tego pojedynku, ale także sytuacji międzynarodowej. Blisko trzy tygodnie później apel w sprawie wykluczenia Izraela wystosowała Turecka Federacja Piłkarska. Nic nie wskazuje na to, by Marciniak miał przed sobą przyjemny wieczór, pozbawiony pozaboiskowych podtekstów.

Tak prezentuje się zespół sędziowski na mecz Norwegia – Izrael: