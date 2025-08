Lewandowski problemem reprezentacji?! Urban odpowiedział

Robert Lewandowski według części ekspertów stanowi problem reprezentacji Polski. W rozmowie z Gazetą Wyborczą odniósł się do tego Jan Urban. Według selekcjonera to absurdalna teoria.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski ciągnął tę drużynę – podkreśla Jan Urban

Jan Urban niebawem będzie musiał ogłosić pierwsze powołania do reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni we wrześniu zmierzą się o punkty z Finlandią oraz Holandią. Zbliżające się zgrupowanie będzie kluczowe w kontekście walki o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W międzyczasie selekcjoner udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej. W rozmowie poruszono m.in. wątek Roberta Lewandowskiego.

Wielu ekspertów uważa, że Lewandowski był problemem kadry. Z taką teorią nie zgadza się Jan Urban, który uważa, że jest to absurd. Co więcej, zdaniem trenera fakt, że Polska tak często gra na dużych turniejach to przede wszystkim zasługa byłego kapitana.

– Dla mnie to absurdalna teoria. Tak absurdalna, że nie bardzo chce mi się wchodzić w polemikę – powiedział Jan Urban w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

– Jestem zdania, że fakt, iż piłkarska reprezentacja Polski grała ostatnio w tak wielu wielkich turniejach, jest zasługą Lewandowskiego i jego goli. On ciągnął tę drużynę – twierdzi nowy selekcjoner Biało-Czerwonych.

Warto przypomnieć, że Lewandowski w czerwcu ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę, do momentu aż selekcjonerem będzie Michał Probierz. Niewykluczone, że zmiana szkoleniowca wpłynie na zmianę zdania 36-latka. Jak na razie jego licznik występów z orzełkiem na piersi zatrzymał się na 158 występach, w których zdobył 85 goli.