Koeman potwierdził kontuzję gwiazdy. Holandia potężnie osłabiona

Parallax Pictures / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Koeman potwierdził kontuzję Dumfriesa

Holandia może wystąpić w Warszawie bez jednego ze swoich kluczowych zawodników. Ronald Koeman przekazał, że Denzel Dumfries nabawił się urazu podczas treningu kadry i jego udział w meczu z Polską stoi pod dużym znakiem zapytania.

Selekcjoner przyznał na konferencji, że obrońca Interu jest nadal oceniany przez sztab medyczny i dopiero po konsultacji z lekarzem zapadnie decyzja, czy w ogóle znajdzie się w kadrze meczowej. W ostatnich dniach Dumfries był szykowany do gry od pierwszej minuty, więc jego wypadnięcie z planu to dla Holendrów spory cios.

Jeśli nie będzie mógł zagrać, Koeman najpewniej postawi na Lutsharela Geertruidę, o czym mowił na konferencji prasowej. Spotkanie ma duże znaczenie dla układu tabeli, bo Holandia prowadzi w grupie z 16 punktami, a Polska traci do niej tylko trzy. W przypadku możliwej porażki Oranje będą pod presją w meczu z Litwą.

Dumfries to jedna z najważniejszych postaci Oranje. W reprezentacji rozegrał 69 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował aż 21 asyst. Nic dziwnego, że ewentualna absencja tak doświadczonego wahadłowego budzi niepokój zarówno w sztabie kadry, jak i w Interze. Obrońca sprawił Polakom dużo problemów przy okazji poprzedniego meczu, w którym nawet zdobył gola.