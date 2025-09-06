Kamiński emanuje pewnością siebie. Na to liczy w meczu z Finlandią

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jesteśmy faworytami i liczymy na zwycięstwo – mówi Kamiński

Reprezentacja Polski w niedzielę zmierzy się z Finlandią na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zbliżające się spotkanie będzie kluczowe w kontekście układu tabeli i ewentualnego awansu na Mistrzostwa Świata 2026. Poprzedni mecz, który miał miejsce w czerwcu, przegraliśmy w Helsinkach (1:2). Teraz kadra ma jednak nie tylko nowego selekcjonera, ale także wrócił Robert Lewandowski.

Przed meczem z Finlandią odbyła się tradycyjnie konferencja prasowa. Na pytania dziennikarzy odpowiadał Jan Urban oraz Jakub Kamiński. Skrzydłowy reprezentacji Polski i FC Koln emanował pewnością siebie, podkreślając, że będziemy faworytem i liczymy na zwycięstwo.

– Musimy wyjść na boisko i grać odważnie z ambicją i charakterem. Nie oszukujmy się, gramy u siebie, więc jesteśmy faworytem. Od początku musimy to pokazać. Jest to bardzo ważny mecz. Jesteśmy w pełnej gotowości i liczymy na zwycięstwo – powiedział Jakub Kamiński na konferencji prasowej przed meczem z Finlandią.

– Atmosfera jest bardzo dobra. Nigdy nie było żadnego problemu. Myślę, że to jest baza, od której powinniśmy zacząć jako reprezentacja. Te cechy wolicjonalne pokazaliśmy w Rotterdamie na tle mocnego rywala. Jakość zespołu, z którym graliśmy była ogromna. Nie mieliśmy piłki, ale mieliśmy momenty, w których lepsza decyzyjność, wykończenie akcji czy jakość mogło spowodować, że mogliśmy strzelić więcej bramek, a nawet wygrać tamto spotkanie. Musimy zacząć od tego, żeby charakter i ambicja były na boisku, a jeśli do tego dołożymy umiejętności, to wszystko będzie na dobrej drodze, aby odnieść zwycięstwo – podkreślił reprezentant Polski.

Na ten moment Biało-Czerwoni zajmują 2. miejsce w grupie z dorobkiem 7 punktów. Tyle samo punktów ma również Holandia i Finlandia. Podopieczni Jana Urbana oprócz meczu z Suomi zmierzą się jeszcze z Litwą, Maltą oraz Holandią.